Il generale Vannacci candidato alle elezioni europee con la Lega

Il generale Roberto Vannacci è ufficialmente candidato alle elezioni europee di giugno con la Lega.

"Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo". Lo ha annunciato il leader della Lega Matteo Salvini a Milano, ufficializzando la candidatura di Roberto Vannacci alle Europee.

Vannacci è diventato un personaggio popolare dopo la pubblicazione di un libro, l'estate scorsa in cui sosteneva teorie considerate omofobe e misogine. Il generale è sotto inchiesta per istigazione all'odio ma anche truffa e peculato per le spese sostenute mentre prestava servizio a Mosca

"Confermo la mia stima nei confronti del ministro Salvini e sottoscrivo la sua dichiarazione. Sarò un candidato indipendente che mantiene la propria identità e che lotterà, con coraggio, per affermare i propri valori di Patria, tradizioni, famiglia, sovranità e identità che condivido abbondantemente con la Lega", ha sostenuto Vannacci.