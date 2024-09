Nei prossimi tre anni Pechino destinerà finanziamenti per 360 miliardi di yuan (oltre 50 miliardi di dollari) a progetti per la modernizzazione in Africa

Le relazioni tra Cina e Africa "sono al punto più alto della loro storia".

Con queste parole il presidente cinese Xi Jinping ha aperto a Pechino il Forum per la cooperazione Cina-Africa, sottolineando che Pechino "è disposta ad approfondire la cooperazione su industria, agricoltura, infrastrutture, commercio e investimenti" e a diventare "insieme un modello di sviluppo globale".

Le risorse a disposizione

Nel prossimo triennio la Cina metterà a disposizione dell'Africa finanziamenti per 360 miliardi di yuan (oltre 50 miliardi di dollari), destinati a nuovi piani per favorire la modernizzazione.

Sul tappeto ci sono anche una trentina di progetti per l'energia e l'avvio di una piattaforma Cina-Africa per l'uso pacifico del nucleare. Il leader cinese ha anche menzionato un miliardo di yuan di aiuti militari e l'avvio di esercitazioni militari e di pattugliamenti congiunti.

La Cina, inoltre, incoraggerà le sue aziende a investire almeno 70 miliardi di yuan in Africa e sosterrà i Paesi del continente a emettere panda bond, nell'ambito di un'assistenza finanziaria che include la fornitura di 210 miliardi di yuan in linee di credito e 80 miliardi di yuan nella forma di vari tipi di assistenza.

Le infrastrutture da realizzare

Pechino si è detta disposta a sostenere la realizzazione di infrastrutture per le risorse energetiche, l'agricoltura e la produzione attraverso "una combinazione di prestiti preferenziali" e di altro tipo di soluzioni quali investimenti azionari e finanziamenti commerciali, anche facendo leva su istituzioni come i fondi Silk Road e China-Africa industrial capacity cooperation.

La seconda economia più grande del mondo e il continente in più rapida crescita "creeranno anche obiettivi di sviluppo verde condivisi", ha anche detto Xi Jinping.

L'incontro con i leader cinesi

Il presidente cinese ha incontrato una serie di leader africani, annunciato partnership con Nigeria, Sudafrica, Mali, Isole Comore, Togo, Gibuti, Seychelles, Ciad e Malawi.

Dall'incontro con il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa è uscito un accordo per riequilibrare le relazioni commerciali e migliorare la situazione dell'occupazione per i sudafricani, con più acquisti cinesi di lana grezza e prodotti lattiero-caseari. Ramaphosa ha invitato la Cina a "ridurre il deficit commerciale e affrontare la questione della struttura dei nostri rapporti commerciali".

Sono stati firmati numerosi accordi bilaterali. Ecco i principali.

Infrastrutture in Kenya

I due Paesi anno firmato accordi per espandere la ferrovia a scartamento standard (SGR), che collega la capitale Nairobi al porto di Mombasa, finanziata in particolare dalla Export-Import Bank of China (Exim bank). Pechino collaborerà anche ai lavori per l'autostrada Rironi-Mau Summit-Malaba, che secondo i media kenioti dovrebbe costare 1,2 miliardi di dollari. Xi Jinping ha promesso di aprire il mercato cinese ai prodotti agricoli kenyoti.

Agricoltura in Zimbabwe

Lo Zimbabwe esporterà avocado in Cina. Altri Paesi africani - come il Kenya e il Sudafrica - avevano già firmato accordi simili con Pechino. Come si legge in una nota, al Paese è stata promessa un maggiore sostegno in “agricoltura, industria mineraria, energia pulita e infrastrutture di trasporto”. La Cina si è inoltre impegnata a sostenere l'industria dello Zimbabwe e a incoraggiare le aziende cinesi più “competitive” a investire nel Paese africano.

Trasporto ferroviario in Tanzania

La presidente tanzaniana Samia Suluhu Hassan ha ottenuto da Xi Jinping l'impegno a portare avanti il progetto ferroviario tra il suo Paese e il vicino Zambia, in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Cina, Tanzania e Zambia hanno firmato un accordo per rilanciare l'idea di un'Autorità ferroviaria Tanzania-Zambia (TAZARA). Secondo la stampa locale, Pechino ha promesso un miliardo di dollari per questo progetto, fondamentale per estendere la rete di trasporti in questa parte del continente africano ricca di risorse naturali.

Energia solare in Zambia

Il presidente dello Zambia Hakainde Hichilema ha detto che un accordo tra l'azienda elettrica nazionale zambiana (ZESCO) e il gruppo cinese PowerChina è stato siglato. Si tratta di un patto per estendere l'uso dei pannelli solari sui tetti del Paese. L'accordo prevede la fornitura, la consegna e l'installazione di pannelli solari per compensare “l'attuale deficit energetico” causato dalla siccità nel Paese.

Promuovere il commercio col Niger

La Cina e la Nigeria hanno concordato di estendere una partnership monetaria e finanziaria regionale, che includa scambi di valute locali, al fine di promuovere il commercio. Secondo una dichiarazione congiunta, i due Paesi collaboreranno anche sui servizi di intelligence per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La Cina si è detta favorevole a un aumento delle importazioni di prodotti nigeriani “di qualità” e ha promesso di spingere un maggior numero di aziende cinesi nel Paese africano.