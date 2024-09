Di AP y Euronews en español

Le restrizioni annunciate dall'amministrazione Biden sulle richieste di asilo hanno lasciato migliaia di persone in campi improvvisati nella capitale messicana: attendono un appuntamento per esaminare la loro richiesta con le autorità statunitensi

PUBBLICITÀ

"¡Ya está, amigo! ¡Listo!" ha esclamato Eliezer López saltando su e giù con una gioia così contagiosa che i suoi amici hanno iniziato a uscire dalle tende vicine per festeggiare con lui. López, un ventenne venezuelano migrante a Città del Messico, aveva motivo di gioire: dopo diversi tentativi falliti, era finalmente riuscito a ottenere un appuntamento per richiedere asilonegli Stati Uniti.

È uno delle migliaia di richiedenti asilo il cui viaggio verso gli Stati Uniti li ha portati nella capitale messicana, fino a poco tempo fa il punto più a sud da cui era possibile registrarsi per un appuntamento di asilo attraverso l'applicazione mobile della Customs and border protection statunitense, nota come CBP One.

Da giugno, quando l'amministrazione Biden ha annunciato importanti restrizioni sui richiedenti asilo, l'applicazione è diventata uno dei pochi modi per avviare una richiesta di asilo al confine sud-occidentale.

La politica statunitense in materia di asilo ha alimentato la proliferazione di campi informali in tutta la capitale messicana, dove migliaia di persone attendono settimane, o addirittura mesi, in un limbo, vivendo in insediamenti di fortuna sovraffollati e con condizioni igieniche e di vita precarie.

La capitale messicana diventa una destinazione temporanea per migliaia di richiedenti asilo statunitensi

Storicamente, Città del Messico non è stata una tappa per i migranti diretti a nord che cercavano di attraversare rapidamente il Paese per raggiungere il confine con gli Stati Uniti. Ma i ritardi nell'ottenere un appuntamento con le autorità statunitensi, insieme al pericolo che affligge le città di confine settentrionali del Messico, controllate dai cartelli, e alla crescente repressione dei migranti da parte delle autorità del Paese, hanno trasformato la capitale messicana da punto di transito a destinazione temporanea per migliaia di persone.

Alcuni campi per migranti sono stati smantellati dalle autorità di immigrazione o abbandonati nel tempo. Altri, come quello in cui López ha vissuto negli ultimi mesi, sono rimasti in piedi.

La migrante Carolina Arriaga è in piedi in un accampamento di tende per migranti a Città del Messico Marco Ugarte/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Come López, molti richiedenti asilo hanno scelto di aspettare il loro appuntamento nella capitale, che è in qualche modo più sicura ma presenta anche delle sfide. La capacità di accoglienza è limitata: a differenza di grandi città statunitensi come Chicago e New York, che lo scorso inverno si sono affrettate a trovare una sistemazione per i migranti in arrivo, a Città del Messico i migranti sono per lo più abbandonati a se stessi.

Le organizzazioni sociali denunciano l'"esternalizzazione" delle procedure di asilo

Andrew Bahena, coordinatore della Coalition for humane immigrant rights di Los Angeles (Chirla), ha dichiarato che fino alla fine del 2023 molti migranti sono stati trattenuti in città del sud del Messico come Tapachula, vicino al confine con il Guatemala.

Molti hanno cercato di nascondere la loro posizione per aggirare i confini geografici del CBP One, ma quando le autorità statunitensi ne sono venute a conoscenza, un numero maggiore di migranti ha iniziato a dirigersi a Città del Messico per prendere appuntamenti da lì, ha detto.

"Parliamo di esternalizzazione dei confini ed è qualcosa che Stati Uniti e Messico stanno attuando insieme da anni", ha detto Bahena. "L'applicazione CBP One è probabilmente uno dei migliori esempi di questo oggi. Queste persone sono richiedenti asilo, non sono senzatetto che vivono in Messico", ha aggiunto.

Impossibile accedere a un alloggio

Quando Lopez è arrivato a Città del Messico alla fine di aprile, ha pensato di affittare una stanza, ma si è reso conto che non era possibile. Guadagnava 450 pesos (21 euro) al giorno lavorando tre volte alla settimana in un mercato. L'affitto era di 3.000 pesos a settimana (142 euro) a persona per condividere una stanza con degli sconosciuti, una soluzione che è diventata comune nelle città messicane con popolazione migrante.

"Il campo è come un rifugio", ha detto Lopez. I migranti possono condividere lo spazio con persone che conoscono, evitare il coprifuoco e le rigide regole del rifugio e potenzialmente rimanere più a lungo, se necessario.

I migranti si riuniscono in un accampamento di tende allestito sulla piazza della chiesa cattolica Santa Cruz y La Soledad, nel quartiere La Merced di Città del Messico Marco Ugarte/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

I campi sono un labirinto di tende e teloni. Alcuni chiamano il loro spazio "ranchito", o piccolo ranch, fatto di legno, cartone, teli di plastica, coperte e qualsiasi cosa riescano a trovare per proteggersi dall'aria fredda della montagna e dalle forti piogge estive che colpiscono la città.

Le condizioni di vita e l'incertezza negli accampamenti hanno un impatto sulla salute mentale

Israel Resendiz, coordinatore dell'équipe mobile di Medici senza frontiere, ha dichiarato che l'incertezza della vita nei campi pesa molto sulla salute mentale dei richiedenti asilo. "Non è come per una persona che aspetta un appuntamento poter trovare un albergo, affittare una stanza o avere i soldi per il cibo. La maggior parte delle persone non ha queste risorse".

Il segretario per l'Inclusione e il benessere sociale e il segretario degli Interni di Città del Messico non hanno risposto alla richiesta di AP di commentare la situazione negli accampamenti. I rappresentanti della stampa di Clara Brugada, sindaco entrante della capitale messicana, hanno detto che la questione deve essere discussa prima a livello federale.

PUBBLICITÀ

Nel frattempo, Sonia Rodríguez, una salvadoregna di 50 anni residente in uno dei campi, ha cercato di rendere il suo "ranchito" il più dignitoso possibile. Ha una griglia per cucinare, letti a castello e una televisione. Ma il suo sguardo diventa cupo quando ricorda che da dieci mesi vive in un campo di fortuna, senza i suoi beni e lontano dalla sua vita normale.