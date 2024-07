La Commissione europea ha deciso di boicottare il semestre di presidenza ungherese del Consiglio dell'Ue in risposta ai viaggi di Viktor Orbán a Mosca e Pechino, considerati un affronto all'unità politica del blocco

"Alla luce dei recenti sviluppi che hanno segnato l'inizio della presidenza ungherese, la presidente (Ursula von der Leyen) ha deciso che la Commissione europea sarà rappresentata a livello di alti funzionari solo durante le riunioni informali del Consiglio", ha annunciato lunedì sera il portavoce capo dell'esecutivo, Eric Mamer.

La Commissione europea ha deciso di boicottare il semestre di presidenza ungherese del Consiglio dell'Unione europea in risposta ai viaggi di Viktor Orbán a Mosca e Pechino, considerati un affronto all'unità politica del blocco.

Durante la sua recente visita a Mosca, Orbán ha incontrato il presidente Vladimir Putin, ricercato per crimini di guerra, per discutere della guerra in Ucraina e, secondo le parole del premier, "avviare un dialogo sulla strada più breve per la pace". Giorni dopo, le truppe russe hanno bombardato un ospedale pediatrico a Kiev.

Il piano cinese

A Pechino, Orbán ha elogiato il "piano di pace cinese" del presidente Xi Jinping,** che l'Ue ha respinto per aver dato un'interpretazione selettiva del diritto internazionale e per aver confuso il confine tra aggressore e aggredito. "La Cina è l'unica potenza mondiale che si è impegnata chiaramente per la pace fin dall'inizio", ha detto il leader ungherese, sfidando le preoccupazioni occidentali che Pechino stia sostenendo l'economia di guerra della Russia.

Budapest insiste sul fatto che entrambi i viaggi, che Orbán ha pubblicizzato come capitoli di una cosiddetta "missione di pace", sono stati fatti rigorosamente nell'ambito della diplomazia bilaterale. Ma la tempistica del tour internazionale, la scelta dei Paesi e l'uso del logo ufficiale della presidenza ungherese hanno alimentato dure accuse di abuso di potere e slealtà.

Inoltre Orbán ha partecipato a un vertice informale dell'Organizzazione degli Stati turchi, che comprende la "Repubblica turca di Cipro del Nord", riconosciuta solo dalla Turchia, suscitando nuove condanne.

Rendere Orbán meno visibile

Da allora, le speculazioni su un boicottaggio coordinato si sono moltiplicate a Bruxelles, e un diplomatico ha dichiarato a Euronews che il piano era quello di "rendere Orbán meno visibile".

La decisione della Commissione, presa dalla Presidente Ursula von der Leyen, conferma queste voci: Bruxelles non parteciperà ai massimi livelli ai numerosi eventi che Budapest intende ospitare fino alla fine dell'anno.

Le riunioni ministeriali formali, che si tengono a Bruxelles e a Lussemburgo, non saranno interessate in quanto la loro organizzazione non dipende dalla presidenza di turno.

La tradizionale visita del Collegio dei Commissari, che segna l'inizio di una nuova presidenza a rotazione, non avrà luogo.

La reazione ungherese

In risposta alla notizia, János Bóka, ministro ungherese per gli Affari europei, ha dichiarato che la presidenza rimane "impegnata in una cooperazione sincera" per affrontare "le sfide comuni".

"L'Ue è un'organizzazione internazionale costituita dai suoi Stati membri. La Commissione europea è un'istituzione dell'Ue", ha dichiarato Bóka sui social media. "La Commissione europea non può scegliere le istituzioni e gli Stati membri con cui vuole cooperare. Tutte le decisioni della Commissione sono ora basate su considerazioni politiche?".

La presidenza ungherese è iniziata il 1° luglio e durerà fino al 31 dicembre.