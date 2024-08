Olimpiadi del 2036, Berlino valuta una candidatura tra le polemiche

Berlino potrebbe presentare una candidatura per ospitare le Olimpiadi del 2036, proprio un secolo più tardi rispetto a quelle che volle fortemente Adolf Hitler

Potrebbe essere il cuore della candidatura olimpica della Germania, ma anche il simbolo delle polemiche che la circondano. Lo stadio olimpico di Berlino è stato utilizzato per i principali eventi sportivi del Paese: da Euro 2024 alle Olimpiadi speciali dello scorso anno. Ma ha un passato oscuro.

Una candidatura a cento anni dai Giochi del '36

Fu costruito per le Olimpiadi del 1936, quando la nazione europea era guidata dal Partito nazista di Adolf Hitler. Ora la Confederazione tedesca degli sport olimpici sta valutando la possibilità di candidarsi per ospitare i Giochi del 2036, anno del centenario. I sostenitori dell'idea sostengono che in questo modo il Paese potrebbe mostrare i progressi compiuti grazie alla democrazia. Ma gli scettici si dicono preoccupati per il valore simbolico che qualcuno potrebbe dare alla ricorrenza.

Nel corso del mese di luglio, il ministro degli Interni si è recato a Parigi per firmare una dichiarazione di candidatura ai Giochi. Il governo ha fatto sapere però di preferire le Olimpiadi del 2040, quando ricorrerà il 50esimo anniversario della riunificazione di Germania Est e Germania Ovest.

Berlino e la concorrenza di Londra e Budapest

In ogni caso, sia per l'edizione 2036 che per la successiva, Berlino dovrà superare la concorrenza di alternative europee: Londra è interessata ad ospitare i Giochi del 2040, mentre l'Ungheria sta valutando una candidatura per il 2036, come confermato a Euronews da un portavoce del ministero degli Interni di Budapest.

Intanto in Germania si cerca di sondare l'opinione pubblica sul tema. I cristiano-democratici, principale partito di opposizione, si sono dichiarati favorevoli, anche se temono che per l'iniziativa manchi un adeguato sostegno dalle istituzioni. Stephan Mayer, deputato della CDU, e membro del Comitato parlamentare per lo sport, ha ammesso che, per ora, nella popolazione della Germania non c'è una volontà così marcata di ospitare i Giochi, pur sottolineando che un'inclinazione favorevole si può creare in futuro: "La strada è ancora lunga".

I Verdi tedeschi: "Ci vorrebbero 2 miliardi di euro solo per la sicurezza"

Secondo i critici, sarebbe meglio però utilizzare i fondi che verrebbero destinati alle olimpiadi per ammodernare le infrastrutture sportive del Paese. Klara Schedlich, deputata al Parlamento di Berlino e portavoce dei Verdi, ritiene che "ristrutturare tutte le infrastrutture sportive di Berlino costerebbe 240 milioni di euro. Se ospiteremo i Giochi Olimpici, la somma stimata per le sole misure di sicurezza sarà di 2 miliardi di euro: la differenza è davvero enorme e dovremmo rifletterci prima di ospitare un grande evento".

Una decisione circa una possibile candidatura per i Giochi da parte della Germania sarà presa entro il 2025.