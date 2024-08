Nuove proteste in Bangladesh: due morti e decine di feriti

Di Euronews Agenzie: AP

Ancora proteste in Bangladesh: migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Dacca per protestare contro il governo. Ci sono almeno due morti e decine di feriti

Sono scoppiate di nuove le proteste in Bangladesh venerdì. Ci sarebbero almeno due morti e oltre 100 feriti. Questi ultimi disordini seguono un mese di violenze in cui oltre 200 persone sono state uccise durante le manifestazioni contro le controverse riforme del sistema delle quote di lavoro.

Più di duemila manifestanti si sono riuniti in alcune zone della capitale, Dacca, manifestando contro il governo del Sheikh Hasina. Intonando slogan come "abbasso l'autocrate", hanno chiesto giustizia per le vittime. Scontri tra polizia e studenti sono scoppiati nel quartiere Uttara, con le forze di sicurezza che hanno usato gas lacrimogeni e granate stordenti per disperdere i manifestanti che lanciavano pietre.

Proteste a Dacca

A Khulna, un distretto sud-occidentale, la polizia ha sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma, ferendo 50 persone. Secondo il Daily Star di Dhaka, un poliziotto è stato ucciso dopo essere stato attaccato dai manifestanti.

A Habiganj, un distretto del nord-est, un attacco incendiario a un ufficio locale del partito di governo Awami League ha causato la morte di un elettricista e il ferimento di altre 50 persone. L'elettricista, che si trovava in città per comprare delle scarpe, è stato colpito da un proiettile alla testa, secondo quanto riportato dal giornale.

A Chattogram, una città del sud-est, circa mille manifestanti hanno marciato dopo le preghiere del venerdì e hanno dato fuoco a un posto di guardia della polizia lungo la strada, secondo il rapporto.

Quelle che erano iniziate come pacifiche proteste studentesche contro un sistema di quote per l'assunzione nel governo si sono trasformate in una sfida significativa ai 15 anni di governo di Hasina. Le manifestazioni non accennano a placarsi, segnalando una ribellione senza precedenti contro il lungo governo del primo ministro.