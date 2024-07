Di Euronews Agenzie: AP & EBU

La Germania ha esortato i suoi cittadini a lasciare il Libano mentre le tensioni nella regione aumentano, dopo l'attacco mortale contro le alture del Golan, occupate da Israele, che ha ucciso dodici bambini e adolescenti

La Germania e l'Italia hanno chiesto ai propri cittadini di lasciare il Libano con urgenza, nel timore di una risposta militare israeliana di vasta portata al micidiale attacco missilistico di sabato sulle alture del Golan.

Lunedì Berlino ha aggiornato il suo avviso di viaggio verso il Libano, affermando che i viaggi aerei potrebbero essere interrotti.

Da Roma il ministro degli Esteri italiani ha affermato: "Ci impegnamo a fare tutto ciò che serve per tutelare l'incolumità degli italiani che vivono in Libano. Certamente oggi invitiamo gli italiani che sono in Libano alla massima prudenza. Chi può rientrare lo faccia. Sconsigliamo nella maniera più ferma di andare in quel Paese fin quando la situazione è così complicata".

Berlino emette avvisi di viaggio per Israele e la Palestina

"Non si può escludere un'ulteriore escalation della situazione e un'espansione del conflitto", ha scritto il ministero degli Esteri tedesco in un comunicato, "Questo vale in particolare per le zone meridionali del Libano, comprese le aree urbane meridionali di Beirut".

"Un'ulteriore escalation potrebbe anche portare alla completa sospensione del traffico aereo dall'aeroporto Rafiq Hariri. Lasciare il Libano in aereo non sarebbe più possibile".

La Germania ha emesso avvisi di viaggio anche per Israele e la Palestina. La notizia giunge mentre lunedì gli attacchi israeliani hanno continuato a colpire villaggi nel sud del Libano. Nella città di Shaqra hanno ucciso due persone e ne hanno ferite altre tre.

Israele sta valutando la sua risposta a un attacco missilistico dal Libano nel fine settimana che ha ucciso 12 bambini e adolescenti in una città nelle alture del Golan occupate da Israele in Siria.

Gli attacchi di lunedì non sembrano essere una risposta di Israele all'attacco mortale del fine settimana, ma si tratta di combattimenti di routine. Dall'8 ottobre, la violenza è esplosa oltre il confine tra le truppe israeliane e il gruppo paramilitare libanese Hezbollah.