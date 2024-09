Di Euronews

Funzionari affermano che il travagliato progetto per la ferrovia ad alta velocità del Baltico, in cantiere dal 2010, dovrebbe essere completato entro il 2030. Per i Paesi Baltici la guerra in Ucraina ha aumentato la necessità di infrastrutture che consentano un rapido dispiegamento di uomini e mezzi

Estonia, Lettonia e Lituania hanno dichiarato sabato di essersi impegnate a completare entro la fine del decennio il progetto ferroviario ad alta velocità, al momento in grave ritardo sulla tabella di marcia, che collegherà i tre Paesi baltici alla rete ferroviaria dell'Europa continentale.

Il progetto Rail Baltica, che dovrebbe collegare Tallinn, Riga e Vilnius su un nuovo tracciato, con treni passeggeri che viaggeranno a una velocità massima di 250 km/h, è stato lanciato nel 2014 come joint venture pan-baltica con finanziamenti forniti principalmente dall'Unione europea.

Lievitati i costi del progetto Rail Baltica dal 2010

Vladimir Svet, ministro estone delle Infrastrutture, ha dichiarato sabato, dopo un precedente incontro con i ministri dei Trasporti di Lettonia e Lituania, che “il nostro obiettivo resta quello di avviare il traffico di treni passeggeri e merci sull'intero percorso della Rail Baltica a partire dal 2030”.

“Tuttavia, dobbiamo tenere d'occhio la crescita dei costi e trovare modi per risparmiare e costruire in modo più efficiente”, ha dichiarato in un comunicato.

Mentre il piano iniziale del 2010 prevedeva un costo totale del progetto di circa 3,5 miliardi di euro, un rapporto congiunto di giugno dei revisori dei tre Paesi baltici ha evidenziato l'aumento dei costi dell'impresa e ha affermato che il progetto potrebbe necessitare di ulteriori finanziamenti fino a 19 miliardi di euro per essere completato.

Non è chiaro quanto l'Ue, che ha identificato Rail Baltica come uno dei principali progetti di trasporto europei, sia disposta a iniettare denaro nell'impresa.

La costruzione dei nuovi binari, per una lunghezza totale di 870 chilometri da Tallinn, in Estonia, a Kaunas, in Lituania, fino al confine con la Polonia, è iniziata nel 2019, ma è stata funestata da ritardi e controversie tra i governi baltici sul percorso del treno.

Rail Baltica in ritardo di almeno cinque anni

L'impresa è in ritardo di almeno cinque anni, dato che i primi treni passeggeri e merci pan-baltici avrebbero dovuto circolare sui nuovi binari nel 2025.

I critici del progetto affermano che la scarsa popolazione dei Paesi baltici (poco più di sei milioni di persone vivono nei tre Stati baltici) rende il progetto economicamente non sostenibile per i viaggi dei passeggeri e che l'attenzione dovrebbe essere posta sul trasporto merci, anch'esso un elemento chiave dell'iniziativa.

Estonia, Lettonia e Lituania, tutte ex repubbliche sovietiche, hanno ereditato il sistema di infrastrutture ferroviarie sovietiche e lo scartamento russo più ampio di 1.520 mm, quando hanno riconquistato la loro indipendenza all'inizio degli anni '90.

“Il progetto Rail Baltica è un ritorno simbolico degli Stati baltici all'Europa: fino alla Seconda guerra mondiale gli Stati baltici erano già collegati all'Europa con uno scartamento di 1.435 mm”, si legge sul sito web di Rail Baltica.“Ma dalla metà del XX secolo i Paesi baltici sono stati collegati principalmente a un asse ferroviario est-ovest utilizzando le rotaie russe a scartamento 1520 mm”.

L'alta velocità nei Paesi Baltici e la guerra in Ucraina

Una volta completato, il treno ad alta velocità dovrebbe coprire il tragitto di 660 chilometri dalla capitale estone Tallinn a quella lituana, Vilnius, in 3 ore e 38 minuti, permettendo di risparmiare tempo rispetto all'attuale viaggio in auto o in autobus, che può durare fino a nove ore.

Con ulteriori collegamenti ferroviari, la Rail Baltica nord-sud collegherà gli Stati baltici con Varsavia, la Polonia e, infine, con Berlino, un obiettivo chiave dei governi baltici.

A causa della mutata situazione geopolitica nella regione del Mar Baltico in seguito all'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania - che condividono tutte il confine con la Russia - sottolineano che la necessità di investire in infrastrutture che consentano il trasporto rapido e di grandi quantità di attrezzature militari è cresciuta in modo significativo.

La Finlandia, fortemente legata all'Estonia da numerosi collegamenti via traghetto da Helsinki a Tallinn attraverso il Mar Baltico, è indirettamente coinvolta nell'impresa.