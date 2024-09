Di Euronews

Il presidente Abdelmadjid Tebboune si è unito ai suoi due sfidanti nella critica all'autorità elettorale per aver annunciato risultati contraddittori su affluenza e conteggi locali

È stato dichiarato vincitore delle elezioni algerine, ma non ha risparmiato parole dure nei confronti della commissione elettorale, che sovraintende alle operazioni di voto in Algeria. Il presidente Abdelmadjid Tebboune si è unito ai suoi due sfidanti nella critica all'autorità elettorale per aver annunciato risultati contraddittori su affluenza e conteggi locali.

Le denunce di irregolarità compromettono quella che, in precedenza, era sembrata una rielezione schiacciante per il 78enne capo di Stato.

La vittoria di Tebboune in Algeria

L'Autorità elettorale nazionale indipendente algerina (ANIE) ha annunciato domenica che Tebboune ha ottenuto il 94,7% dei voti, superando di gran lunga i suoi sfidanti: l'islamista Abdelali Hassani Cherif, che ha ottenuto il 3,2% e il socialista Youcef Aouchiche, che ha ottenuto solo il 2,2%.

Qualche ora dopo, Tebboune si è unito ai suoi avversari nel mettere in discussione la comunicazione poco chiara dei risultati. Non è adesso chiaro quale seguito avranno le denunce di irregolarità e se queste sfoceranno in ricorsi legali che potrebbero ritardare la certificazione finale dei risultati.

Il conteggio riportato domenica ha dato a Tebboune una quota di voti totale di gran lunga superiore all'87% conquistato da Vladimir Putin nelle elezioni di marzo in Russia e al 92% ottenuto da Ilham Aliyev nelle elezioni di febbraio in Azerbaigian.

Affluenza al voto in caduta libera

Ma gli sforzi di Tebboune e dei membri del suo governo per incoraggiare l'affluenza alle urne e dare maggiore peso e legittimità al voto sono apparsi vani, con la partecipazione di meno di un elettore su quattro.

Domenica i funzionari elettorali hanno riferito che 5,6 milioni dei circa 24 milioni di elettori del Paese si sono recati a votare. Un tasso di astensione così alto, che rimane non ufficiale, supererebbe quello delle elezioni presidenziali del 2019, quando partecipò il 39,9% dell'elettorato.

Le comunicazioni contraddittorie

I funzionari non hanno spiegato perché avevano annunciato in precedenza un'affluenza alle urne del 48% al momento della chiusura dei seggi. Prima che i tre candidati si unissero nel mettere in discussione la discrepanza, entrambi gli sfidanti di Tebboune avevano sollevato preoccupazioni in merito, citando i propri conteggi.

“È una vergogna. È un attacco all'immagine dell'Algeria, che diventerà lo zimbello delle nazioni”, ha dichiarato Ahmed Sadok, responsabile della campagna di Cherif, all'inizio della giornata. Ha inoltre affermato che non sono stati consegnati i registri elettorali ai rappresentanti dei candidati e che il partito ha registrato casi di voto di gruppo per procura e di pressioni esercitate sugli operatori elettorali per gonfiare alcune cifre.

L'atmosfera repressiva prima del voto

Le denunce di irregolarità chiudono una stagione elettorale che ha indignato attivisti e gruppi della società civile. I sostenitori dei diritti umani hanno denunciato l'atmosfera repressiva della campagna elettorale e i procedimenti giudiziari nei confronti di coloro che sono coinvolti nei partiti di opposizione, nelle organizzazioni dei media e nei gruppi della società civile.

Alcuni hanno denunciato questa elezione come un processo per consolidare lo status quo. La settimana scorsa Amnesty International ha condannato la “brutale repressione dei diritti umani in Algeria, compresi i diritti alla libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione, nel periodo precedente alle elezioni presidenziali del Paese”.

Secondo molti, il messaggio più forte emerso dalle elezioni è stato quello di coloro che hanno scelto di astenersi per paura che le elezioni avrebbero solo rafforzato e legittimato “il potere”, termine usato per descrivere le élite sostenute dai militari che governano il Paese.

Il percorso travagliato dell'Algeria

“La maggioranza non ha votato... Questa mascherata elettorale è una vittoria per l'Hirak”, ha aggiunto Amour, riferendosi al movimento pro-democrazia che ha travolto il Paese nel 2019.

Tebboune, considerato il candidato dei militari, ha vinto il suo primo mandato in un'elezione ampiamente boicottata, durante la quale la folla ha saccheggiato i seggi elettorali e la polizia ha interrotto le manifestazioni. Nonostante le sue prime aperture e le promesse di ascoltare e inaugurare una “Nuova Algeria”, i manifestanti di Hirak hanno continuato a manifestare settimanalmente chiedendo riforme più profonde.

L'Algeria è il Paese più grande dell'Africa per superficie e, con quasi 45 milioni di abitanti, è il secondo più popoloso del continente dopo il Sudafrica, che terrà le elezioni presidenziali nel 2024, anno in cui si terranno più di 50 elezioni in tutto il mondo.