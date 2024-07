Durante una parata militare a San Pietroburgo Putin ha avvertito gli Usa che la Russia cesserà di attuare la "moratoria unilaterale" sullo spiegamento di armi d'attacco a medio e corto raggio nel caso in cui compaiano missili statunitensi a lungo raggio in Germania

Nella sua città natale, San Pietroburgo, in onore del 328esimo anniversario della fondazione della Marina russa Vladimir Putin è tornato ad avvertire Washington nel suo discorso di domenica mattina. Durante la parata navale sul fiume Neva, il presidente russo ha spiegato: "La dichiarazione dell'amministrazione americana e del governo tedesco in merito ai piani per il dispiegamento di sistemi americani di armi missilistiche ad alta precisione a lungo raggio nel territorio della Germania da 2026 è degna di nota".

L'avvertimento di Putin agli Stati Uniti

I missili a cui fa riferimento Putin sono stati oggetto di un trattato sul controllo degli armamenti firmato dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica nel 1987. Trattato da cui però sia Washington che Mosca si sono ritirate nel 2019, accusandosi a vicenda di violazioni. Successivamente, la Russia ha affermato che non avrebbe ripreso la produzione di tali missili finché gli Stati Uniti non avessero schierato missili all'estero. All'inizio di luglio, Usa e Germania hanno annunciato "schieramenti episodici" di missili statunitensi a lungo raggio, compresi i missili da crociera Tomahawk, nel 2026 nel Paese europeo.

In risposta Putin ha affermato che "importanti siti amministrativi e militari russi" sarebbero rientrati nel raggio di tali missili che "potrebbero in futuro essere equipaggiati con testate nucleari, in modo tale che i nostri territori si troverebbero a circa dieci minuti" dal lancio di un attacco. "Questa situazione ci ricorda gli eventi della Guerra Fredda legati allo spiegamento dei missili americani a medio raggio Pershing in Europa", ha detto Putin.