Ismael Zambada Garcia, alias "El Mayo", leader e co-fondatore del cartello di Sinaloa, è stato arrestato venerdì insieme a uno dei figli del noto boss El Chapo, Joaquin Guzmán. Era ricercato da 40 anni per traffico di droga. I dubbi sulle modalità dell'arresto negli Stati Uniti

Il co-fondatore del cartello di Sinaloa, Ismael Zambada Garcia detto "El Mayo" e Joaquin Guzmán Lopez, figlio del noto narcotrafficante El Chapo, sono stati arrestati dalla polizia statunitense venerdì, a El Paso, in Texas. Lo ha annunciato il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

I due erano tra i principali obiettivi della Drug Enforcement Administration (Dea) e Zambada era ricercato da 40 anni.

Dubbi sulla dinamica dell'arresto di El Mayo e Guzmán Lopez

Il governo statunitense aveva offerto una ricompensa fino a 15 milioni di dollari per informazioni che portassero alla cattura di Zambada, 76 anni, sfuggito alle autorità per decenni.

Secondo quanto riporta il Washington Post i due si sarebbero consegnati alle autorità e anche un funzionario federale messicano ha dichiarato all'Associated Press che Zambada e Guzmán López sono arrivati negli Stati Uniti con un aereo privato e si sono consegnati alle autorità. Il funzionario ha parlato a condizione di anonimato perché non era autorizzato a discutere la questione.

Il Wall Street Journal afferma invece che i due sarebbero stati ingannati da un altro membro del cartello e portati a loro insaputa in Texas, convinti invece di star andando a ispezionare degli aeroporti clandestini in Messico. Un funzionario ha riferito al Wsj che nell'operazione, pianificata per mesi, sarebbe stata coinvolta anche la Federal Bureau of Investigation (Fbi).

Ex capo Dea: "Improbabile che l'arresto di El Mayo abbia un impatto sul flusso di droga"

Mike Vigil, ex capo delle operazioni internazionali della Dea, ha detto che l'arresto di Zambada è importante, ma è improbabile che abbia un grande impatto sul flusso di droga verso gli Stati Uniti. Inoltre, Joaquín Guzmán López era il meno influente dei quattro figli che componevano i Chapito, ha detto Vigil.

L'arresto segue quello del figlio di Zambada, dichiaratosi colpevole di guidare il cartello di Sinaloa davanti a un tribunale di San Diego nel 2021, e di un altro figlio di El Chapo, Ovidio Guzmán, finito in manette nel gennaio 2023. A settembre si è dichiarato non colpevole per le accuse di traffico di droga a Chicago.

Negli ultimi anni, i figli di Guzmán hanno guidato una fazione del cartello nota come i piccoli Chapos, o “Chapitos”, che è stata identificata come uno dei principali esportatori di fentanyl nel mercato statunitense.

Da quando il governo messicano ha iniziato una campagna contro i cartelli della droga nel 2006 sono morte più di 450mila persone.

Chi è il leader del cartello di Sinaloa, Ismael Zambada Garcia detto "El Mayo"

Leader del potente cartello per decenni insieme a Joaquín “El Chapo” Guzmán, Zambada è uno dei più noti narcotrafficanti al mondo, noto per aver gestito le operazioni di contrabbando del cartello mantenendo un profilo basso, privilegiando gli affari più che il dominio con la violenza. Per affermare il suo dominio sulle bande rivali, la rete criminale di Sinaloa è riuscita a stringere legami e a corrompere esponenti ai più alti livelli della polizia federale e dell'esercito messicano.

El Mayo, uno dei capi più longevi del Messico accusato di traffico di cocaina, eroina, metanfetamine e fentanyl, è considerato lo stratega del cartello, più coinvolto nelle operazioni quotidiane rispetto al più noto El Chapo Guzmán, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti nel 2019.

All'inizio degli anni '90, era uno dei principali attori del cartello di Juarez e trasportava tonnellate di cocaina e marijuana.

Grazie alla sua abilità nello stringere e diversificare le alleanze, divenne così potente da staccarsi dal cartello di Juarez, ma riuscì comunque a mantenere forti legami con la banda e a evitare una guerra per il territorio. Sviluppò in quel momento anche la partnership con El Chapo che lo ha portato ai vertici del cartello di Sinaloa.

In una dichiarazione del 2021, il dipartimento di Stato statunitense lo ha definito "unico nel suo genere, in quanto ha trascorso tutta la sua vita adulta come un importante trafficante di droga internazionale, eppure non ha mai trascorso un giorno in prigione", a differenza di El Chapo, già arrestato tre volte prima dell'estradizione negli Usa.

In un'intervista rilasciata nell'aprile 2010 alla rivista messicana Proceso, Zambada ha ammesso di vivere nella costante paura di finire in prigione e di contemplare il suicidio piuttosto che essere catturato.

Dopo l'arresto dei due, il procuratore generale degli Usa Merrick Garland ha definito il cartello "una delle organizzazioni di narcotraffico più violente e potenti al mondo". "Il fentanyl è la droga più mortale che abbia mai minacciato il Paese e il dipartimento di Giustizia non si fermerà fino a che ogni leader di cartelli responsabile per avvelenare comunità sarà fermato". Nel 2023 gli Stati Uniti hanno registrato più di 107mia decessi per overdose e il fentanyl è stato la causa di circa il 70 per cento di questi.