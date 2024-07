Di Euronews

Al culmine di un’ondata di calore gli incendi hanno coperto vaste aree nel sud e nel sud-ovest della Bulgaria. Colpita anche la Macedonia del Nord dove sono stati registrati diversi incendi: la regione di Stip e Negotino sul monte Serta la più colpita

Bulgaria e Macedonia del Nord nella morsa del caldo e degli incendi: numerosi quelli scoppiati negli ultimi giorni in diverse aeree. Per far fronte alle richieste di assistenza è stato attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea.

Martedì il primo ministro bulgaro ha invitato i cittadini a fare attenzione alle alte temperature proprio a causa degli incendi scoppiati in vaste aree nel sud e nel sud-ovest della Bulgaria.

Emergenza incendi in Macedonia del Nord

In Macedonia del Nord sono decine i focolai che interessano zone boschive in varie regioni del Paese. Ad alimentare le fiamme il clima estremamente secco, il vento forte e le temperature molto elevate vicine e anche superiori ai 40 gradi.

Da martedì, dopo la richiesta di aiuto da parte delle autorità di Skopje, stanno arrivando mezzi e squadre di soccorso da destinare alle operazioni di spegnimento degli incendi, in particolare nella parte centrale e sudoccidentale del Paese.

Il governo macedone ha decretato nei giorni scorsi lo stato di emergenza per un periodo di 30 giorni.

RescEU: la flotta antincendio dell'Unione europea

Quest'estate la Commissione europea ha messo insieme una flotta di aerei e vigili del fuoco in tutta Europa: la flotta dedicata di aerei antincendio rescEU è composta da 28 aerei e 4 elicotteri di stanza in 10 Stati membri. 556 vigili del fuoco provenienti da 12 Paesi posizionati strategicamente in luoghi chiave d'Europa come Francia, Grecia, Portogallo e Spagna, pronti ad aiutare i vigili del fuoco locali.

In Macedonia del Nord sono arrivati un elicottero dalla Serbia, due dalla Slovenia, due aerei e un elicottero dalla Turchia e un aereo dalla flotta antincendio rescEU dalla Croazia. La Bulgaria riceverà anche due elicotteri dalla Repubblica Ceca, uno dei quali dalla flotta antincendio di rescEU.

Il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha sottolineato l'importanza della solidarietà in questi sforzi: "l'Ue è unita nel suo sostegno. La nostra risposta rapida attraverso il meccanismo di protezione civile è fondamentale per aiutare gli sforzi locali contro questi devastanti incendi. Restiamo pronti a fornire ulteriore supporto, se necessario. Gli incendi non conoscono confini, e nemmeno il nostro impegno ad aiutare".