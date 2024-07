Di Euronews

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di consultarsi solo con sé stesso su temi importanti come la possibilità di rimanere in corsa per la Casa Bianca in vista delle elezioni di novembre

In un'intervista con il giornalista NBC News Lester Holt andata in onda nella serata di lunedì, il presidente Usa Joe Biden ha ribadito ancora una volta la sua volontà di correre alle prossime elezioni di novembre come candidato del Partito Democratico.

Nei 18 minuti a tu per tu con il presentatore televisivo Biden ha toccato diversi temi legati al prossimo appuntamento elettorale e alla campagna ma anche all'attentato al suo rivale Donald Trump. E proprio con il tycoon Biden si è detto pronto a confrontarsi di nuovo in un dibattito televisivo a settembre.

Su quanto accaduto sabato in Pennsylvania Biden ha dichiarato di non sapere se l'attacco ai danni di Trump abbia "cambiato la traiettoria" della corsa per la Casa Bianca.

Biden difende la sua "acutezza mentale": "è dannatamente buona"

Biden ha difeso la sua "acutezza mentale" con l'obbiettivo di mettere a tacere le richieste di rinunciare alla sua candidatura dopo il dibattito con Trump di fine giugno. L'81enne ha rivendicato in modo combattivo la sua buona forma fisica e mentale durante il faccia a faccia col giornalista dell'emittente. "Sono vecchio", ha detto Biden al conduttore Lester Holt nell'intervista alla Casa Bianca. "Ma, punto uno, ho solo tre anni più di Trump. E, punto due, la mia acutezza mentale è dannatamente buona". Ha tuttavia ammesso: "Capisco perchè la gente dice: 'Dio, ha 81 anni. Cosa farà quando avrà 83, 84 anni?' È una domanda legittima da porre."

Rispondendo alla domanda di Holt che gli chiedeva con chi si consulti su questioni come rimanere o meno in corsa per la Casa Bianca, il presidente ha risposto: "me stesso. Lo faccio da tanto tempo".

Biden dopo l'attentato a Trump: chiamata "molto cordiale"

Biden ha poi fornito alcune informazioni sulla conversazione telefonica avuta con l'ex presidente Donald Trump dopo il tentativo di omicidio di sabato, definendo la chiamata "molto cordiale".

"Gli ho detto quanto ero preoccupato e volevo assicurarmi di sapere come stava effettivamente - ha dichiarato Biden nell'intervista con NBC News -. Ha detto che stava bene. E mi ha ringraziato per averlo chiamato".