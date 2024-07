Di Borjan Jovanovski

Il lago di Prespa si divide tra Macedonia del Nord, Albania e Grecia. Le organizzazioni non governative lanciano il monito: ecosistema a rischio

Il lago di Prespa, le cui acque sono condivise da tre Stati balcanici, la Macedonia del Nord, l'Albania e la Grecia, sta scomparendo.

Per prevenire questo disastro ambientale, causato dai cambiamenti climatici, le organizzazioni non governative dei tre Paesi balcanici hanno dato vita al Forum per lo sviluppo della regione di Prespa.

"Le organizzazioni non governative dei tre Stati vogliono lanciare un appello alle istituzioni e alle autorità locali affinché accelerino gli sforzi per la cooperazione istituzionale e la concretizzazione dei piani d'azione" ha dichiarato Ljupco Krstevski, dell'Ong Eurothink della Macedonia settentrionale.

"Sono state fatte molte ricerche, sono stati adottati molti documenti strategici, ma la loro attuazione è carente e i cittadini lo sanno bene e si aspettano che i tre Stati prendano misure urgenti il prima possibile".

Un Forum per salvare il lago di Prespa nei Balcani

Al Forum, i rappresentanti della Fondazione del lago di Costanza hanno raccontato la loro esperienza nella gestione di un ecosistema condiviso da tre Paesi. Negli anni '60 Svizzera, Germania e Austria hanno firmato un accordo politico per la protezione del Lago di Costanza.

"La società civile non può aspettare che alcuni politici lontani nelle capitali abbiano la mentalità giusta. Quindi le persone, qui, e i sindaci - se capiscono che è importante - possono influenzare i politici a livello superiore per far rispettare gli accordi" ha detto Volker Kromrey della Fondazione lago di Costanza.

Il Lago di Costanza e il Lago Prespa sono gli unici luoghi in Europa le cui acque sono condivise da tre Paesi.

Guardate il video qui sopra per il reportage completo.