Di Luke Hanrahan

Il caldo ha provocato un significativo stress ecologico anche all'interno delle brughiere, fondamentali punti di sosta critici nonché zone di riproduzione per gli uccelli migratori

Dai deserti del Nord Africa alle zone temperate dell'Europa settentrionale, gli uccelli migratori dipendono dalle antiche brughiereper diverse ragioni come il riposo, le risorse e le zone di riproduzione. Tuttavia, l'aumento delle temperature e le prolungate ondate di calore stanno sottoponendo questi fragili ecosistemi a uno stress senza precedenti. Quando un anello vitale di questa catena si indebolisce, quello successivo diventa sempre più cruciale.

Il 21 luglio le temperature dell'aria hanno raggiunto i 17,09°C

L'attuale ondata di calore in Europa è stata una delle più prolungate e intense mai registrate. Per oltre due mesi, le temperature hanno costantemente superato le medie storiche, con alcune aree che hanno registrato picchi senza precedenti. Il mese di luglio 2024 ha segnato una tappa importante: il 21 luglio le temperature superficiali globali dell'aria hanno raggiunto i 17,09°C, superando il precedente record stabilito nel luglio 2023. Questo caldo prolungato ha provocato un notevole stress ecologico, in particolare nelle brughiere, che sono punti di sosta critici e zone di riproduzione per gli uccelli migratori (Copernicus Climate).

Neil Lister del Suffolk and Essex Coasts and Heaths National Landscape spiega: "Quando si considerano le specie migratorie, in particolare gli uccelli, queste percorrono grandi distanze. Se a questo si aggiunge il cambiamento climatico, le pressioni diventano evidenti. A che punto questi habitat diventano troppo caldi sia per le specie migratorie che per quelle stanziali?".

L'aumento delle temperature e il loro impatto

Nell'ultimo anno l'Europa ha registrato temperature record. Il mese di maggio 2024 ha raggiunto temperature superiori di 1,52°C rispetto alla media preindustriale, risultando il maggio più caldo mai ricordato. La temperatura media europea per la primavera (marzo-maggio 2024) è stata di 1,50°C più calda della media 1991-2020, stabilendo anch'essa un record per la stagione (Copernicus Climate).

Livelli di ozono e stress ecologico

L'aumento dell'ozono a livello del suolo, dovuto alle temperature più elevate, comporta un ulteriore stress per la flora e la fauna delle brughiere. I livelli elevati possono infatti danneggiare i tessuti delle piante e ridurre la disponibilità di cibo per gli uccelli, aggravando gli effetti dello stress da caldo (BirdLife International). I livelli di ozono in Europa in questo inizio di agosto sono elevati, seguendo la tendenza di luglio, quando molte località hanno registrato valori massimi giornalieri superiori a 200 μg/m³ durante l'intensa ondata di calore, con un impatto significativo sugli ecosistemi (Copernicus Atmosphere).

Diminuzione delle popolazioni di uccelli

L'ondata di calore del 2024 ha avuto come conseguenza un calo del 15% di alcune popolazioni di uccelli, che utilizzano le brughiere europee come punti di sosta. Particolarmente colpite sono specie come lo spioncello, che faticano a sopravvivere dopo le loro lunghe migrazioni dall'Africa subsahariana a causa delle condizioni non ottimali incontrate all'arrivo (BirdLife International) (Commissione europea).

Il ruolo vitale delle brughiere

Le brughiere, che coprono aree in Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Spagna, Francia e Regno Unito, sono fondamentali per gli uccelli migratori, in quanto forniscono le necessarie soste di riposo, le aree di riproduzione e le scorte di cibo. Queste regioni sono sottoposte a una pressione crescente a causa dell'aumento delle temperature, che altera il delicato equilibrio ecologico. Nell'ultimo decennio, le brughiere in Europa hanno subito un degrado significativo. Ad esempio, tra il 2000 e il 2018, l'estensione delle brughiere e degli arbusti è diminuita dell'1,2%, principalmente a causa del rimboschimento, degli incendi e dell'espansione urbana, esacerbati dall'aumento delle temperature e delle ondate di calore (Agenzia europea dell'ambiente). Nel nord-ovest della Spagna, tra il 2003 e il 2011 sono andati persi più di 7.000 ettari di brughiere secche europee, con una riduzione del 20,3%. (MDPI).

Problemi specifici delle brughiere

Penisola dello Jutland, Danimarca : Le brughiere qui servono come siti di sosta e aree di riproduzione vitali per numerose specie di uccelli. Il continuo aumento della temperatura ha portato a significative alterazioni dell'habitat, rendendo difficile per gli uccelli trovare cibo e riparo adeguati.

: Le brughiere qui servono come siti di sosta e aree di riproduzione vitali per numerose specie di uccelli. Il continuo aumento della temperatura ha portato a significative alterazioni dell'habitat, rendendo difficile per gli uccelli trovare cibo e riparo adeguati. Paesi Bassi : Le brughiere olandesi stanno affrontando pressioni simili, con l'aumento delle temperature che ha portato a un cambiamento nella composizione delle specie vegetali e a una diminuzione delle popolazioni di insetti, fonti di cibo essenziali per gli uccelli migratori.

: Le brughiere olandesi stanno affrontando pressioni simili, con l'aumento delle temperature che ha portato a un cambiamento nella composizione delle specie vegetali e a una diminuzione delle popolazioni di insetti, fonti di cibo essenziali per gli uccelli migratori. Francia : Anche le brughiere francesi sono minacciate e subiscono pressioni simili a causa dell'aumento delle temperature e del degrado degli habitat, con un impatto sulle specie di uccelli locali e migratori (Ricerca e innovazione).

: Anche le brughiere francesi sono minacciate e subiscono pressioni simili a causa dell'aumento delle temperature e del degrado degli habitat, con un impatto sulle specie di uccelli locali e migratori (Ricerca e innovazione). Spagna: Nel nord-ovest della Spagna, la rapida perdita di brughiere è stata esacerbata dall'aumento delle temperature e dalle ondate di calore, con un impatto sulla biodiversità e sull'equilibrio ecologico di questi habitat critici (MDPI).

Il punto di svolta per le brughiere

Le brughiere sono molto sensibili ai cambiamenti climatici. Il punto di svolta per questi ecosistemi si verifica quando la combinazione di fattori di stress - aumento delle temperature, aumento dell'inquinamento e degrado degli habitat - supera la loro capacità di recupero. A quel punto non sono più in grado di sostenere la variegata vita vegetale e animale che attualmente sostengono, portando a un declino delle popolazioni di uccelli degli ecosistemi combinati. Questo crollo non riguarderebbe solo le specie residenti, ma avrebbe anche un effetto domino sugli uccelli migratori che dipendono da questi habitat per la sopravvivenza durante i loro lunghi viaggi (Agenzia europea dell'ambiente) (Mongabay).

L'importanza delle brughiere

Le brughiere non sono solo fondamentali per gli uccelli migratori, ma fungono anche da pozzi di assorbimento del carbonio, contribuendo a mitigare i cambiamenti climatici assorbendo e immagazzinando anidride carbonica. Supportano un'ampia gamma di biodiversità, comprese specie rare e minacciate. I fitti apparati radicali delle piante di brughiera prevengono l'erosione del suolo, mantengono la qualità dell'acqua e ne regolano il flusso, riducendo il rischio di inondazioni in caso di forti piogge e mantenendo un approvvigionamento idrico costante nei periodi di siccità (Heart of England Forest).

Sforzi di conservazione in collaborazione

Neil Lister sottolinea l'importanza degli sforzi di conservazione collaborativi: "Non ha senso che lavoriamo da soli se ci manca un trucco di base da parte dei gestori delle brughiere altrove. Sono ancora in contatto con i gestori delle brughiere in Europa. Dobbiamo continuare a lavorare insieme. Gli uccelli stessi sono europei".

Prima della Brexit, Neil Lister era a capo di un partenariato europeo finanziato dall'UE, incentrato sulla conservazione transfrontaliera. Sottolinea l'importanza di mantenere canali di comunicazione e pratiche di conservazione coerenti in un panorama politico in continua evoluzione. "È rassicurante sapere che i contatti rimangono, che i canali di comunicazione sono ancora aperti e che questo modo collaborativo di lavorare non è del tutto perduto", afferma Lister.

La protezione degli ecosistemi è fondamentale non solo per preservare la biodiversità, ma anche per mantenere l'equilibrio ecologico che sostiene la vita. Dato che il cambiamento climatico continua ad avere un impatto su queste regioni, la conservazione di queste aree critiche di riposo e della biodiversità che supportano rimane un obiettivo chiave per gli ambientalisti di tutta Europa.