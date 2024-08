Francia: un arresto dopo l'incendio alla sinagoga di La Grande-Motte

Di Euronews Agenzie: AP, EBU

La Procura nazionale antiterrorismo ha dichiarato che l'attacco alla sinagoga è stato indagato come tentato omicidio legato a un gruppo terroristico e distruzione di proprietà con mezzi pericolosi

Arrestato l'uomo sospettato di aver appiccato incendi e causato un'esplosione all'esterno di una sinagoga a La Grande-Motte, vicino a Montpellier, nel sud-ovest della Francia.

Il ministro dell'Interno Gérald Darmanin ha dichiarato che “il presunto responsabile” è stato arrestato. I media francesi hanno detto che il sospetto è stato colpito e ferito dalla polizia dopo aver aperto il fuoco contro gli agenti mentre cercavano di arrestarlo nella città di Nîmes.

Due auto parcheggiate presso il complesso della sinagoga Beth Yaacov sono state incendiate poco dopo le 8 del mattino di sabato, ha dichiarato la Procura nazionale antiterrorismo in un comunicato.

Solo un ferito nell'attacco alla sinagoga

I vigili del fuoco hanno scoperto altri incendi a due ingressi della sinagoga. Un agente di polizia che si è avvicinato al sito è rimasto ferito dopo l'esplosione di un serbatoio di gas propano in uno dei veicoli, si legge nel comunicato. Le sue ferite non sarebbero in pericolo di vita.

Cinque persone, tra cui il rabbino, che erano presenti nel complesso sinagogale al momento dell'attacco sono rimaste illese.

I procuratori hanno dichiarato che stanno indagando sull'attacco come tentativo di assassinio legato a un gruppo terroristico e distruzione di proprietà con mezzi pericolosi, si legge nel comunicato.

Macron: "Attacco terroristico"

In una dichiarazione su X, il presidente Emmanuel Macron ha definito l'attacco un “atto terroristico” e ha detto: “La lotta contro l'antisemitismo è una battaglia costante”.

Il primo ministro Gabriel Attal ha dichiarato che la sinagoga è stata presa di mira in un atto di violenza “scioccante e spaventoso”. “Ancora una volta gli ebrei francesi sono stati presi di mira e attaccati a causa delle loro convinzioni”, ha dichiarato Attal dopo aver incontrato i funzionari locali e il personale della sinagoga.

In precedenza, il ministro dell'Interno Gerald Darmanin ha ordinato un rafforzamento della polizia per proteggere i luoghi di culto ebraici e per far fronte a quello che è stato “chiaramente un atto criminale”. Il ministro ha ordinato il dispiegamento di un maggior numero di agenti di polizia nei luoghi di culto ebraici in tutto il Paese, a seguito dell'ondata di antisemitismo verificatasi dopo l'inizio della guerra tra Israele e Hamas lo scorso ottobre.