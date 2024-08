Guerra in Ucraina: l'esercito ha usato bombe plananti Usa contro Kursk

Di Euronews Agenzie: AP

L'esercito ucraino ha usato armi degli Stati Uniti nell'incursione di inizio agosto contro i territori russi. Dagli Usa arriva il sostegno a Kiev, ma alcuni alleati protestano. Washington, intanto, sanziona aziende cinesi per aiuti a Mosca

PUBBLICITÀ

Bombe ad alta precisione statunitensi usate per colpire la regione russa di Kursk, lo ha fatto sapere l'esercito ucraino che ha anche affermato di aver riconquistato alcuni territori nella regione ucraina orientale di Kharkiv, sottoposta all'offensiva russa dalla primavera.

Il comandante delle forze aeree ucraine, il generale di divisione Mykola Oleschuk, ha pubblicato giovedì sera un video che mostra un plotone russo colpito a Kursk, dove le forze ucraine hanno lanciato a sorpresa un'incursione transfrontaliera il 6 agosto.

Oleschuk ha affermato che l'attacco con bombe GBU-39, fornite dagli Stati Uniti, ha causato vittime russe e la distruzione di attrezzature. Il video ha mostrato esplosioni multiple e pennacchi di fumo che si alzano sul sito.

Cosa sono le bombe plananti

Le bombe guidate plananti GBU-39 sono armi ad alta precisione in grado di percorrere in aria una traiettoria maggiore rispetto alle bombe a caduta libera. La bomba planante può essere sganciata a distanze maggiori rispetto al bersaglio, riducendo le probabilità che l'aereo che la trasportava venga colpito nelle vicinanze dell'obiettivo.

Molti degli alleati internazionali dell'Ucraina si oppongono all'uso di armi donate per scopi diversi da quelli difensivi. Tuttavia, l'Ucraina ha sostenuto che la sua incursione a Kursk è essenzialmente difensiva e mira a creare una zona cuscinetto per ridurre al minimo gli attacchi sul territorio ucraino.

This satellite photo from Planet Labs PBC shows a fire at an oil depot earlier hit by a Ukrainian drone attack near Proletarsk, August 19, 2024 Planet Labs PBC/AP

Autorità statunitensi, tuttavia, hanno dichiarato che Washington sostiene l'uso da parte dell'Ucraina di armi a più corto raggio, come le bombe a caduta, nei suoi attacchi oltre il confine. Gli Stati Uniti hanno finora posto un limite all'uso dei missili Atacms a più lunga gittata per gli attacchi in profondità in Russia.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto, in una dichiarazione rilasciata in vista della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, di aver parlato venerdì con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per "esprimere l'incrollabile sostegno dell'America al popolo ucraino".

Nuovo pacchetto di aiuti Usa a Kiev

Biden ha anche annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina per 125 milioni di dollari, tra cui missili per la difesa aerea, attrezzature per il contrasto ai droni, missili anti-carro e sistemi missilistici mobili.

Il portavoce per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha dichiarato venerdì che i funzionari statunitensi sono stati in contatto quasi quotidiano con le loro controparti ucraine e non hanno apportato alcuna modifica recente alle indicazioni su come le armi statunitensi possono essere utilizzate nell'offensiva del Kursk.

"Sono autorizzati a utilizzare il materiale fornito dagli Stati Uniti per difendersi dall'aggressione russa. E, come sapete, il presidente ha permesso loro di utilizzare munizioni statunitensi attraverso il confine per far fronte a minacce imminenti", ha dichiarato Kirby a Washington e ha aggiunto che non è chiaro il successo a lungo termine dell'operazione ucraina a Kursk.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato venerdì che le sue truppe hanno respinto i tentativi ucraini di avanzare verso i villaggi di Borki e Malaya Loknya, nella regione di Kursk. Il ministero ha anche riferito di aver eliminato un gruppo di ricognizione e sabotaggio nei pressi di Kamyshevka, 20 chilometri a nord di Sudzha, conquistata dagli ucraini.

Nuove sanzioni contro aziende cinesi per aiuti a Mosca

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno imposto una nuova serie di sanzioni a più di 400 entità e individui per aver sostenuto lo sforzo bellico della Russia in Ucraina. Tra queste figurano le sanzioni alle aziende cinesi che, secondo i funzionari americani, stanno aiutando Mosca a eludere le sanzioni occidentali e a costruire il proprio esercito.

Washington ha ripetutamente messo in guardia Pechino sul suo sostegno alla base industriale russa per la difesa e ha già emesso centinaia di sanzioni volte a limitare la capacità di Mosca di sfruttare alcune tecnologie per scopi militari.

Il pacchetto di sanzioni include misure contro le aziende cinesi coinvolte nella spedizione di macchine utensili e microelettronica alla Russia, secondo una scheda del Dipartimento di Stato che illustra le sanzioni contro 190 obiettivi.