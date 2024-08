Di Euronews Agenzie: AP

L'organizzazione sciita ha lanciato il primo attacco contro Israele in risposta all'uccisione di Shukur avvenuta lo scorso luglio. Israele ha risposto colpendo migliaia di missili di Hezbollah. Ancora non è chiaro quanti morti e feriti ci siano dopo gli attacchi

PUBBLICITÀ

Scambio di fuoco tra Israele ed Hezbollah domenica mattina. Israele ha lanciato un'ondata di attacchi aerei nel Libano meridionale, in quello che ha dichiarato essere un attacco preventivo contro Hezbollah, mentre il gruppo militante ha affermato di aver lanciato centinaia di razzi e droni per vendicare l'uccisione del comandante Fouad Shukur il mese scorso.

L'escalation potrebbe scatenare una guerra totale con il coinvolgimento degli Stati Uniti, dell'Iran e dei gruppi militanti di tutta la regione. Potrebbe anche silurare gli sforzi per forgiare un cessate il fuoco a Gaza, dove Israele è in guerra con il gruppo palestinese Hamas, alleato di Hezbollah, da oltre 10 mesi.

L'esercito israeliano ha dichiarato che Hezbollah stava pianificando di lanciare una pesante raffica di razzi e missili verso Israele. Poco dopo, Hezbollah ha annunciato di aver lanciato un attacco alle postazioni militari israeliane come prima risposta all'uccisione di Shukur, uno dei suoi fondatori, in un attacco aereo israeliano a Beirut il mese scorso.

Colloqui per il cessate il fuoco a Gaza in bilico

Gli attacchi sono avvenuti mentre l'Egitto ospita un nuovo ciclo di colloqui per porre fine alla guerra tra Israele e Hamas. Hezbollah ha dichiarato che interromperà i combattimenti se ci sarà un cessate il fuoco a Gaza. L'Iran sostiene entrambi i gruppi e i militanti in Siria, Iraq e Yemen che potrebbero unirsi a un conflitto più ampio.

Le sirene dei raid aerei sono state avvertite in tutto il nord di Israele e l'aeroporto internazionale Ben-Gurion di Israele ha deviato i voli in arrivo e ritardato i decolli per un certo periodo. L'Autorità aeroportuale israeliana ha dichiarato che i voli sono ripresi alle 7 del mattino, ora locale.

Centinaia di razzi e droni contro Israele

Il tenente colonnello Nadav Shoshani, portavoce dell'esercito israeliano, ha dichiarato che Hezbollah intendeva colpire obiettivi nel nord e nel centro di Israele. Ha detto che le valutazioni iniziali hanno rilevato “danni molto limitati” in Israele, ma che l'esercito è rimasto in stato di massima allerta. Ha anche detto che circa 100 aerei israeliani hanno partecipato agli attacchi di domenica. Oltre mille razzi sarebbero stati distrutti in 40 zone di lancio nel Libano meridionale controllato dall'organizzazione sciita.

L'agenzia di stampa nazionale libanese ha dichiarato che una persona è stata uccisa in un attacco a un'auto nella città di Khiam. I media libanesi hanno riferito di altri attacchi nel sud del Paese e filmati di attacchi apparenti sono circolati sui social media.

Hezbollah ha dichiarato che l'attacco ha coinvolto più di 320 razzi Katyusha diretti contro diversi siti in Israele e un “gran numero” di droni. Ha dichiarato che l'operazione aveva come obiettivo “un obiettivo militare israeliano di qualità che sarà annunciato in seguito”, oltre a “siti e caserme nemiche e piattaforme Iron Dome (difesa missilistica)”.

Hezbollah ha poi annunciato la fine di quella che, a suo dire, era la prima fase di attacchi di rappresaglia, che gli avrebbe permesso di lanciare altri attacchi più in profondità in Israele. Il gruppo ha detto che tutti i droni esplosivi che ha lanciato hanno colpito i loro obiettivi, senza dire quanti. Il gruppo ha elencato 11 basi, caserme e postazioni militari che avrebbe preso di mira nel nord di Israele e nelle alture del Golan annesse a Israele.

Washington in allerta: "Sosteniamo il diritto di Israele a difendersi"

Negli Stati Uniti, il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Sean Savett, ha dichiarato che il Presidente Joe Biden sta “monitorando attentamente gli eventi in Israele e in Libano”.

“Su sua indicazione, alti funzionari statunitensi hanno comunicato costantemente con le loro controparti israeliane”, ha aggiunto Savett. “Continueremo a sostenere il diritto di Israele a difendersi e a lavorare per la stabilità regionale”.

Il Pentagono ha dichiarato che il Segretario alla Difesa Lloyd Austin ha parlato con l'omologo israeliano, Yoav Gallant, delle difese di Israele contro Hezbollah. Austin ha “riaffermato il fermo impegno degli Stati Uniti per la difesa di Israele contro qualsiasi attacco da parte dell'Iran e dei suoi alleati regionali”, si legge in un comunicato.