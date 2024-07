Di Euronews

Tragico bilancio nella Striscia dopo un nuovo attacco da parte delle forze israeliane. Sono più di 70 i morti e centinaia i feriti dopo i bombardamenti nel campo profughi al-Mawasi

Nuovo pesante attacco di Israele contro i territori nella Striscia di Gaza. Il ministero della Sanità di Gaza ha fatto sapere che 71 persone sono state uccise in un attacco israeliano sabato nel sud dell'enclave. Il ministero ha dichiarato che altre 289 persone sono rimaste ferite nell'attacco che ha colpito l'area di Khan Younis.

I missili avrebbero colpito il campo di al-Mawasi, che si estende dal nord di Rafah a Khan Younis, La zona umanitaria è stata designata da Israele per ospitare i profughi costretti a lasciare il nord della Striscia da quando è scoppiata la guerra. Nella fascia costiera vivono oggi centinaia di migliaia di sfollati palestinesi che si sono rifugiati in cerca di sicurezza, per lo più in tende di fortuna.

Molti dei feriti e dei morti sono stati portati al vicino ospedale Nasser. All'ospedale, i giornalisti dell'Associated Press hanno contato più di 40 corpi e i testimoni hanno descritto un attacco che comprendeva diversi colpi.

Idf attacca per colpire il capo dell'ala militare di Hamas

Un funzionario israeliano ha confermato che Mohammed Deif, il capo dell'ala militare di Hamas, è stato l'obiettivo dell'attacco, Il funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato in attesa di un annuncio formale, ha detto che anche Rafa Salama, un altro alto funzionario di Hamas, è stato preso di mira nell'attacco. Deif sarebbe stato ferito, mentre Salama sarebbe morto.

Il funzionario non ha fornito dettagli sulla morte dei due obiettivi. L'esercito israeliano (Idf) ha poi diffuso due immagini mostrato il luogo del presunto attacco. "Il luogo dell'attacco era un'area aperta circondata da alberi, diversi edifici e capannoni", si legge su X. Non è ancora chiaro quali altre zone siano state colpite. Le autorità israeliane hanno fatto sapere che sono ancora in corso indagini.

Hamas ha definito l'attacco che aveva come obiettivo Deif una "sciocchezza". "Tutti i martiri sono civili e ciò che è accaduto è una grave escalation della guerra di genocidio, sostenuta dal supporto americano e dal silenzio mondiale", ha dichiarato Abu Zuhri, alto funzionario di Hamas, all'agenzia Reuters. Zuhri ha anche affermato che l'attacco ha dimostrato che Israele non è interessato a raggiungere un accordo di cessate il fuoco.