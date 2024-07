I passaporti più potenti del mondo: primo Singapore, Italia seconda

Di Euronews Travel

La classifica valuta in quali destinazioni è possibile viaggiare senza visto in base al passaporto. Al secondo posto Francia, Germania, Spagna, Italia, Giappone. Solo decimi gli Stati Uniti. Ultimo l'Afghanistan

Anche nel 2024 il passaporto più potente del mondo è quello di Singapore. Secondo l'ultimo Henley Passport Index martedì 23 luglio, i cittadini della città-stato asiatica sono i viaggiatori più privilegiati del mondo e possono visitare un numero record di 195 Paesi senza visto. Singapore supera così un gruppo di Paesi che si dividevano il primo posto all'inizio dell'anno: Francia, Germania, Italia, Giappone e Spagna sono scesi al secondo posto, ciascuno con accesso a 192 Paesi senza visto.

"Negli ultimi due decenni la tendenza generale è stata quella di una maggiore libertà di viaggio: il numero medio globale di destinazioni a cui i viaggiatori possono accedere senza visto è quasi raddoppiato, passando da 58 nel 2006 a 111 nel 2024", commenta il dottor Christian H. Kaelin, presidente di Henley & Partners, che ha introdotto il concetto di indice dei passaporti. "Tuttavia, il divario di mobilità globale tra chi si trova in cima e in fondo all'indice è ora più ampio di quanto non sia mai stato, con il primo posto di Singapore che può accedere senza visto a 169 destinazioni in più rispetto all'Afghanistan".

Come viene stilata la classifica dell'Henley Passport Index

La società di consulenza per la cittadinanza e la residenza globale Henley & Partners utilizza i dati dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (Iata) per classificare i 199 passaporti del mondo. L'indice è in vigore da 19 anni e viene aggiornato trimestralmente.

I Paesi ottengono un punto per ogni destinazione che possono visitare senza visto. Questo vale se i cittadini possono ottenere un visto all'arrivo, un permesso di visita o un'autorità di viaggio elettronica (Eta) quando entrano nella destinazione. Non vengono assegnati punti per le destinazioni in cui è richiesto un visto o il titolare del passaporto deve ottenere un visto elettronico approvato dal governo prima della partenza.

I Paesi con i passaporti più potenti nel 2024

I cittadini di Singapore possono accedere senza visto a ben 195 destinazioni di viaggio su 227 in tutto il mondo. I Paesi europei Francia, Germania, Italia e Spagna dominano il secondo posto, insieme al Giappone, già detentore del titolo. Il terzo posto è occupato da sette nazioni, ognuna delle quali ha accesso a 191 destinazioni senza visto: Austria, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Corea del Sud e Svezia.

Il Regno Unito si mantiene al quarto posto insieme a Belgio, Danimarca, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera, nonostante il suo punteggio relativo alle destinazioni senza visto sia sceso a 190. La Gran Bretagna e gli Stati Uniti sono scivolati in basso nella classifica da quando 10 anni fa condividevano il primo posto. Washington oggi si trova all'ottavo posto.

Gli Emirati Arabi Uniti entrano per la prima volta nella top 10: dal 2006 si sono aggiunte 152 destinazioni, facendo arrivare il totale a 185 Paesi visitabili senza visto. L'amministratore delegato di Henley & Partners, Juerg Steffen, attribuisce la scalata del Paese agli "sforzi deliberati e concertati del governo emiratino per posizionare gli Emirati Arabi Uniti come hub globale per gli affari, il turismo e gli investimenti".

Quali sono i Paesi con i passaporti meno potenti

L'Afghanistan rimane in fondo alla classifica, perdendo l'accesso a un'altra destinazione negli ultimi sei mesi. I cittadini del Paese controllato dai talebani hanno ora accesso senza visto solo a 26 Paesi, il punteggio più basso mai registrato nell'indice di Henley. Ma lo Stato che ha subito il maggior calo nell'ultimo decennio è il Venezuela, che è sceso di 17 posizioni dal 25esimo al 42esimo posto della classifica.

Secondo Henley, il Paese sudamericano è stato colpito da una crisi economicae politica causata dal crollo del prezzo del petrolio e dalla corruzione cronica del governo. Anche lo Yemen, la Nigeria, la Siria e il Bangladesh sono scesi in classifica, mentre Cina e Ucraina sono tra i 10 Paesi che hanno scalato maggiormente la classifica negli ultimi dieci anni.