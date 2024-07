"La gente a volte pensa che siano necessarie centinaia di migliaia di euro per entrare nella scala immobiliare, ma qui non è così"

Alla soglia dei 30 anni il britannico George Laing ha iniziato a sentire il desiderio di entrare nella "scala immobiliare", prospettandosi già di dover pagare mutui decennali per accedere ad appartamenti poco più grandi di sgabuzzini a Londra.

Poi una breve ricerca su Internet gli ha fatto scoprire che in alcuni luoghi d'Europa, nella sua situazione economica, poteva diventare proprietario di una proprietà decisamente più spaziosa, per di più in una località pittoresca.

Dopo aver pensato adocchiato la Bulgaria, Laing si è imbattuto in una delle prime vendite di case a 1 euro in Italia. Laing, che gestisce aste online e compravende oggetti d'antiquariato, sta ora ristrutturando la sua prima casa in Sicilia ed è alla ricerca di altre occasioni.

Da Londra alla Sicilia con un budget di cinquemila euro

"Vivevo a Londra e più del 30 per cento del mio stipendio era destinato all'affitto, quindi quando ho deciso di investire in immobili non avevo modo di risparmiare per il deposito", racconta Laing. "Se avessi voluto comprare una casa, il mio rating creditizio non sarebbe stato abbastanza alto per ottenere un mutuo".

Con un budget di circa cinquemila euro ("Tutto quello che avevo sul mio conto a quel punto"), Laing ha abbandonato l'idea di Londra e ha ristretto le sue opzioni al piano casa a 1 euro in Italia.

"Non ho un vero e proprio legame con la Sicilia. Ci sono stato in gita scolastica quando avevo circa 14 anni e non ricordo nulla", racconta. "Volevo solo possedere una casa tutta mia e non ci sono molti posti al mondo in cui si può farlo con poche migliaia di euro".

La comunità di Mussomeli gli è sembrata "in crescita e non in declino", con molti miglioramenti degli spazi comunitari, così ha deciso di scegliere una proprietà lì.

Acquistare una proprietà quasi a scatola chiusa

I programmi di case a 1 euro in Italia hanno avuto un boom di popolarità dopo le prime vendite e molti comuni ora mettono online foto e descrizioni delle proprietà in anticipo. Ma quando Laing ha investito, è arrivato a vedere gli immobili a Mussomeli senza alcuna informazione preliminare.

"La mia decisione non è stata molto ponderata, perché non si vedeva nessuna delle proprietà in anticipo", afferma Laing. "Quando ti presenti il giorno x sei insieme ad altre dieci persone e a una donna che ti porta in giro per la città con un mazzo di oltre cento chiavi, e puoi scegliere le case da farti mostrare".

La proprietà per cui Laing ha optato era in vendita per 1 euro e incondizioni relativamente buone. "Il tetto non stava crollando e sembrava abbastanza solido", racconta. "Inoltre, il mio numero fortunato è l'11 ed è il numero civico della casa". "Quando si pagano circa cinquemila euro in totale [comprese le spese notarili] per una casa, non si può essere troppo esigenti", aggiunge.

Ha visionato le case in compagnia di uno statunitense che ne aveva già acquistate tre e sembrava intenzionato ad aggiudicarsene altre. "L'ho preso da parte e gli ho chiesto di lasciarmi solo questa", racconta Laing. "È stato necessario parlare un po' con dolcezza". "Non c'è una disponibilità illimitata di case e i comuni ricevono migliaia di e-mail a riguardo, quindi c'è una certa pressione".

Le condizioni per acquistare una casa a 1 euro in Italia

Dopo aver pagato le spese di agenzia, di avvocato e un certificato energetico, Laing ha messo il suo nome su un immobile a Mussomeli per cinquemila euro. "A Londra non si troverebbe nemmeno un capannone per quella cifra", dice. "Pagavo più di mille euro di affitto, quindi questa casa mi è costata solo cinque mesi di affitto".

Il programma a cui Laing ha aderito gli impone di ristrutturare il tetto e l'esterno della proprietà entro tre anni. "Se non lo si fa, si può incorrere in una multa di cinquemila euro, ma i comuni sono indulgenti a causa delle interruzioni dovute al Covid-19", dice Laing.

Inoltre, secondo le condizioni del programma, George non può vendere nei tre anni successivi all'acquisto. Ma una volta trascorso questo periodo è libero di fare ciò che vuole della proprietà.

Decor and some of the rubbish George had to clear from the house he purchased in Sicily. George Laing

Un lavoro d'amore (e risparmio)

Laing ha avuto molto lavoro da fare. Se da un lato c'erano bellissime scale in marmo, lampadari originali e letti in mogano, dall'altro c'erano porte sfondate, muri in rovina e crepe.

"Avrei potuto pagare un perito che mi dicesse che c'è un'enorme crepa nella casa, ma lo so già e la casa non si è mossa in due o trecento anni, quindi non credo che lo farà presto", dice.

"La cosa più scioccante, però, è che nella casa c'era una vita di beni perché il proprietario se n'era andato all'improvviso". Laing ha trascorso i primi viaggi in Sicilia a sgomberare armadi e cassapanche, mentre ora si è dedicato all'installazione di un bagno, da solo. "Non l'ho mai fatto prima, ma YouTube è fantastico e non è necessario che sia perfetto", dice.

L'acqua e l'elettricità devono ancora essere allacciate, ma questo non ha impedito a Laing di rimanere in casa mentre effettua le riparazioni. "Rimango in casa per due giorni. Poi arrivo al punto in cui ho un disperato bisogno di fare una doccia, così vado a dormire nell'hotel locale", racconta.

"Ho usato solo attrezzi manuali per ristrutturare la casa, quindi sarà fantastico quando potrò usare gli attrezzi elettrici".

George ha anche creato una guida per aiutare chi vuole acquistare una proprietà in Italia.

Qual è il costo reale dell'acquisto di una casa da 1 euro in Italia?

Oltre ai costi di acquisto di cinquemila euro, Laing dice di aver speso finora circa 300 euro per i materiali e sta risparmiando su altre spese cercando di fare da solo la maggior parte dei lavori di ristrutturazione. "Sto facendo tutto con un budget ridotto", dice.

Le spese per il viaggio e l'albergo, pari a circa 1.500 euro, sono state per lui la spesa maggiore.

Alla fine della ristrutturazione, che comprenderà l'installazione di due nuovi bagni, una cucina nuova e la trasformazione del seminterrato in un appartamento autonomo, stima che l'investimento gli sarà costato meno di 15mila euro.

Laing sta già cercando di acquistare un'altra proprietà nella zona e spera di avere dieci proprietà in giro per l'Italia entro i 35 anni. "Incoraggerei caldamente chiunque sia interessato a intraprendere questo viaggio", afferma.

"La gente a volte pensa che siano necessarie centinaia di migliaia di euro per entrare nella scala immobiliare, ma qui non è così. Non si deve rimanere intrappolati nel luogo in cui ci si trova. Ora ho più possibilità di potermi permettere un appartamento a Londra dopo aver ristrutturato questa proprietà. Correte il rischio".