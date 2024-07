Di Euronews

In occasione della cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici, circa diecimila atleti sfileranno su oltre 90 imbarcazioni sulla Senna per 6 chilometri. Per l'evento è prevista una vasta operazione di polizia

La polizia fluviale francese si allena lungo la Senna a Parigi, in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi che si terrà a fine mese.

Circa diecimila atleti sfileranno su oltre 90 imbarcazioni sulla Senna per sei chilometri. Per l'evento è prevista una vasta operazione di polizia. "Non ci aspettiamo particolari problemi", ha dichiarato Sophie Malherbe, capo dipartimento della polizia fluviale di Parigi.

L'allenamento della brigata fluviale di Parigi

"Siamo particolarmente orgogliosi di poter garantire la sicurezza sul fiume per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 - commenta Malherbe - Ci stiamo allenando per questo, l'allenamento non riguarda solo le Olimpiadi, è un processo a lungo termine. È quello che facciamo ogni giorno.

Ogni mattina la brigata fluviale si dedica all'addestramento, che si tratti di pilotaggio, immersione o nuoto. E tutto questo per assicurarci di essere al meglio per la cerimonia di apertura, che si terrà sulla Senna, e poi per gli eventi nautici, che assicureremo".

I vertici della polizia di Parigi hanno annunciato piani per dispiegare circa 30mila agenti ogni giorno, con un picco di 45mila per la cerimonia di apertura sulla Senna. La polizia sarà supportata dai militari, con circa 18mila membri dell'esercito coinvolti durante la competizione.