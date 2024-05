Parigi 2024 è alle porte. Sono stati spesi miliardi di euro per cercare di creare le Olimpiadi più sostenibili di sempre. The Exchange incontra i leader in prima linea che si impegnano a creare un'eredità legata al successo economico e ambientale.

Mentre Parigi si prepara ad accogliere le Olimpiadi per la terza volta, The Exchange analizza l'impatto economico dell'ospitare il più grande evento sportivo internazionale del mondo.

Il comitato di Parigi 2024 ha stanziato 4,4 miliardi di euro nel 2022 per coprire i costi legati ai servizi di biglietteria, di licenze e accoglienza. Mentre sono in corso gli ultimi preparativi, le imprese locali si aspettano un notevole incremento delle vendite grazie ai milioni di visitatori. Uno studio della società di consulenza finanziaria Deloitte prevede che i clienti di Airbnb presenti a Parigi 2024 spenderanno mezzo miliardo di euro in ristoranti e attività ricreative.

Le sponsorizzazioni aziendali alle Olimpiadi e alle Paraolimpiadi sono diventate un’attività sempre più redditizia. Coca-Cola è un pioniere della sponsorizzazione alle Olimpiadi, avendo firmato il suo primo accordo nel 1928. Il cambiamento climatico e la sostenibilità oggi sono al centro di questi accordi. L'iconico marchio di bevande ha promesso di puntare solo su bottiglie di vetro riciclabili durante i giochi.

In questo episodio, Christophe Dubi, direttore esecutivo dei Giochi olimpici, spiega che tutte queste attività mirano ad avere un impatto positivo sulle imprese, sulla società e sul pianeta. Inoltre, Antoine Guillou, vicesindaco di Parigi, racconta a The Exchange in che modo un investimento di 1,4 miliardi di euro stia contribuendo a preparare la Senna per le Olimpiadi di Parigi 2024 e a proteggere dall'inquinamento l’importante rete idrica della città.