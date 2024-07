Lettonia: Ringo e Locs, la prima coppia gay a registrare la sua unione

Di Euronews

Da adesso, in Lettonia, tutte le coppie - comprese quelle dello stesso sesso - potranno registrare la loro unione, come prevede la nuova normativa

In Lettonia il Parlamento ha legalizzato le unioni civili tra persone dello stesso sesso lo scorso novembre e Maksims Ringo e Janis Locs sono arrivati primi.

Sono loro la prima coppia omosessuale ad aver registrato l'unione lunedì, poco dopo la mezzanotte, quando è entrata in vigore una nuova legge. Ora tutte le coppie, comprese quelle dello stesso sesso, potranno registrare la loro relazione, come prevede la nuova normativa.

"Aspettavamo questo giorno da molto tempo, dal giorno in cui è stata adottata la legge. È un evento molto atteso" commenta Locs.

La battaglia delle coppie omosessuali

Il Parlamento lettone ha votato lo scorso novembre per riconoscere formalmente le unioni civili tra persone dello stesso sesso, dopo che 46 coppie omosessuali avevano sfidato con successo i tribunali per essere riconosciute come unità familiari.

"Questo non è solo storicamente importante - dice il notaio Aigars Kaupe - È davvero di fondamentale importanza per la società lettone perché si tratta di un traguardo che corrisponde al dovere di riconoscere che le persone sono diverse, le relazioni sono diverse e tutte hanno un valore e devono essere protette".

Un'unione viene registrata se le persone non sono sposate, non sono parenti stretti in linea diretta, non sono fratelli, sorelle, fratellastri e sorellastre e non hanno registrato un'altra unione.