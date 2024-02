Stoccolma si prepara all'ingresso nell'Alleanza e invia centinai di soldati in Lettonia nel campo della prima linea di difesa in caso di eventuale attacco della Russia. I marines statunitensi si esercitano affrontando le condizioni estreme del Nord Europa

La Nato sta preparando un campo in Lettonia per ospitare le prime truppe inviate dalla Svezia. Dopo essere rimasta per decenni un Paese neutrale, la Svezia, pur non avendo ancora perfezionato la sua adesione, sta già operando attivamente nell'ambito dell'Alleanza Atlantica.

La Svezia invia soldati per l'adesione alla Nato

Stoccolma si sta preparando a inviare in Lettonia un'unità meccanizzata composta da un battaglione tra i seicento e gli ottocento soldati e veicoli blindati pesanti. Questa forza farà parte della "Enhanced Forward Presence" della Nato, guidata dal Canada, e dovrebbe essere la prima linea di difesa contro una potenziale invasione russa deiPaesi baltici.

Il battaglione svedese si unisce a una rotazione di sei mesi con un altro battaglione danese composto dallo stesso numero di soldati. Il campo in costruzione dovrebbe essere in grado di ospitare 1.200 soldati.

L'esercitazione record dell'Alleanza

A prescindere dall'esito del voto di adesione di Stoccolma in Ungheria e Turchia, la Svezia ha già aderito a pieno titolo alle manovre militari "Steadfast Defender 2024", la più grande esercitazione militare dell'Alleanza dai tempi della Guerra Fredda che sta mobilitando oltre 90mila soldati. Tra le operazioni che coinvolgono i militari da tutti i Paesi membri, iMarines statunitensi stanno affinando le loro abilità sciistiche nel nord della Norvegia. L'esercitazione è iniziata a gennaio e finirà a maggio di quest'anno.