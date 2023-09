Russia, prosegue la visita di Kim Jong-un

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha visitato domenica 17 settembre la mostra "Streets of the Far East" sull'isola Russky, nei pressi di Vladivostok, inaugurata nell'ambito del Forum economico orientale. Secondo i media russi, il governatore della regione di Primorye, Oleg Kozhemyako, ha mostrato al leader nordcoreano, tra le altre cose, un giubbotto antiproiettile e sei droni prodotti da aziende locali. Da quando è entrato in Russia, martedì scorso, nel suo primo viaggio all'estero in più di quattro anni, Kim ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin e ha visitato siti militari e tecnologici.

