Di Ádám Magyar

La Germania e la Uefa beneficeranno del gran numero di tifosi stranieri nel Paese per assistere alle partite del torneo. Ma secondo gli esperti gli europei di calcio non faranno comunque uscire la Germania da anni di stagnazione economica

Nonostante le aspettative e i milioni di tifosi in Germania per gli europei di calcio in programma dal 14 giugno al 14 luglio, gli esperti concordano sul fatto che Euro 2024 non sarà in grado di far uscire l’economia tedesca da anni di stagnazione.

Ai microfoni di Euronews l'economista sportivo dell'Università di Colonia Jonas Froch che spiega i risultati di una ricerca secondo la quale eventi sportivi simili agli europei avrebbero addirittura un impatto economico minimo.

L'approfondimento nel video