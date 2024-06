Di euronews

Un aereo ultraleggero è precipitato in provincia di Pisa. Nell'incidente sono morte le due persone a bordo. Da stabilire le cause, indagano i carabinieri

Due uomini di 40 e 50 anni sono morti a bordo di un deltaplano che per cause ancora in corso di accertamento si è schiantato al suolo durante il volo presso una aviosuperficie del Pisano.

Non si conoscono ancora altri dettagli dell'incidente avvenuto intorno alle 11.30 al Tuscany Flight di San Miniato. Secondo quanto si è appreso, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per estrarre i due corpi rimasti incastrati nella cellula del deltaplano e per mettere in sicurezza l'area. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Chi erano le vittime dell'incidente aereo a Pisa

Le vittime dell'incidente aereo avvenuto stamani nel Pisano sono due uomini residenti in Valdera. Il pilota del deltaplano precipitato durante il volo era molto esperto.

È quanto si apprende da fonti investigative. Lo schianto potrebbe dunque essere stato provocato da un guasto improvviso che ha reso ingovernabile il velivolo. Saranno tuttavia necessarie accurate perizie tecniche, fanno sapere i carabinieri per avere un quadro più preciso di quanto accaduto.