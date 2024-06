Guerra a Gaza: Israele libera quattro ostaggi nella Striscia

Di Euronews

L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver liberato quattro ostaggi catturati da Hamas durante l'attacco terroristico del 7 ottobre 2023. Sono finora sette gli ostaggi salvati ancora in vita dalla Striscia

Liberati quattro ostaggi rapiti durante l'attacco condotta da Hamas lo scorso 7 ottobre in Israele. Lo ha fatto sapere l'esercito israeliano.

Gli ostaggi liberati sono Noa Argamani, 25 anni, Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) e Shlomi Ziv (40). L'operazione è stata condotta in due luoghi diversi a Nuseirat.

Hamas ha rapito circa 250 ostaggi durante il suo attacco a 7 ottobre. Circa la metà è stata rilasciata in una settimana di cessate il fuoco a novembre. Secondo Israele, sono più di 130 gli ostaggi ancora nelle mani del movimento islamico. L'operazione di sabato è il più grande recupero di ostaggi vivi dallo scoppio della guerra, portando a sette il totale dei prigionieri salvati. Lo scorso 17 maggio erano stati recuperati i corpi di tre israeliani morti a Gaza.

Netanyahu: "Israele non si arrende al terrorismo"

Il governo israeliano ha poi diffuso un comunicato dopo che il primo ministro Netanyahu ha avuto un colloqui telefonico con Noa Argamani. Netanyahu ha ribadito che “Israele non si arrende al terrorismo e che le forze israeliane agiscono con una creatività e un'audacia che non conoscono limiti per riportare a casa gli ostaggi”. Il primo ministro ha poi promesso che i combattimenti continueranno finché tutti saranno liberati.

Hamas: "Oltre duecento morti per l'operazione a Nurseirat"

Il gruppo islamico ha commentato la liberazione degli ostaggi, facendo sapere che le forze israeliane hanno ucciso 210 palestinesi per liberare i quattro prigionieri. Ci sarebbero oltre 400 feriti, molti dei quali portati all'ospedale al-Awda e all'ospedale dei martiri Al-Aqsa a Deir el-Balah.