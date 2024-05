Ondata di caldo anomalo in Pakistan: temperature oltre i 52 gradi

Un'ondata di caldo anomalo ha investito il Pakistan meridionale in questi giorni, portando la temperatura oltre i 52 gradi centigradi. Da un mese si registrano temperature elevate nel sud dell'Asia, in parte a causa della crisi climatica e di El Niño, fenomeno che causa il riscaldamento del Pacifico

Lunedì una forte ondata di caldo ha investito alcune regioni del Pakistan meridionale, portando la temperatura oltre i 52 gradi centigradi nella provincia di Sindh, non lontana dal massimo storico registrato nel Paese (54 gradi).

Secondo le previsioni meteo il caldo estremo dovrebbe durare ancora qualche giorno.

“Il Pakistan è il quinto paese più vulnerabile all’impatto deicambiamenti climatici. Abbiamo assistito a piogge e inondazioni superiori al normale", ha detto Rubina Khursheed Alam, coordinatrice del primo ministro sul clima, in una conferenza stampa venerdì.

Da un mese l'Asia meridionale è alle prese con temperature estremamente elevate, in parte anche a causa di El Niño, un fenomeno climatico che provoca un forte innalzamento della temperatura delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico. Lo sbalzo di temperatura causato da El Niño porta siccità ma anche inondazioni e il fenomeno è accentuato dal riscaldamento globale.

Il Bangladesh è stato colpito da un ciclone in questi giorni, mentre l'ondata di calore ha colpito India e Pakistan. L'Unicef ha espresso preoccupazione per la salute dei bambini più piccoli e ha esortato i genitori a prevenire colpi di calore e disidratazione. Sanjay Wijesekera, direttore regionale Unicef per l’Asia del Sud, ha inoltre ricordato la necessità di una forte leadership e di investimenti audaci per combattere la crisi climatica.

"In molti stati settentrionali dell'India, tra cui Delhi, le temperature sono salite tra i 43 e i 47 gradi due domeniche fa, secondo l'avviso di ondata di calore di 5 giorni emesso dal Dipartimento meteorologico indiano il 20 maggio. In Pakistan è prevista una forte ondata di calore dal 23 al 27 maggio, secondo un avviso del Dipartimento meteorologico pakistano. Il governo del Punjab ha chiuso le scuole dal 25 al 31 maggio", ha messo in guardia lunedì Wijesekera.