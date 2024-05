Di Euronews

Gli attacchi israeliani nel nord e nel centro della Striscia di Gaza hanno causato decine di morti nella notte tra giovedì e venerdì. L'esercito israeliano intanto penetra sempre più dentro Rafah, muovendosi dalla parte est alla parte ovest, dove vivono migliaia di persone

Nella notte un bombardamento israeliano ha colpito un edificio residenziale a Gaza City, uccidendo almeno dieci persone.Almeno altre 12 persone sono state uccise durante il bombardamento di un magazzino di stoccaggio degli aiuti nel centro di Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza.

La situazione sanitaria è critica. Nelle ultime ore l'ospedale Al-Aqsa è rimasto senza elettricità per via della carenza di carburante. Il reparto pediatrico per bambini è stato il primo a subire interruzioni di corrente.

Intanto, tre soldati statunitensi sono rimasti feriti nel corso delle operazioni per la costruzione del molo per far entrare gli aiuti umanitari a Gaza. Uno di loro è in gravi condizioni, riferiscono fonti militari Usa, citate oggi dai media americani e israeliani.

Idf: "Recuperati i corpi di tre ostaggi"

Le forze di difesa israeliane hanno fatto si sapere di aver recuperato i corpi di altri tre ostaggi di Hamas nel nord della Striscia di Gaza, nella zona di Mefalsim. **Si tratta di Hanan Yablonka, 42 anni,**Orio'n Herna'ndez Radoux, 30 anni, e Michel Nisenbaum, 59 anni. L'Idf sostiene che i tre sarebbero stati uccisi il 7 ottobre. Nello stesso luogo del ritrovamento i combattenti di Hamas avevano ucciso altri quattro ostaggi i cui corpi sono stati recuperati la settimana scorsa in un tunnel a Jabaliya. L'Idf ha fatto sapere inoltre che le loro famiglie sono state informate.

Tre quartieri di Rafah sotto attacco

Nel sud tre sobborghi di Rafah sono sotto attacco dell'esercito israeliano, che sta avanzando con i carri armati dentro la parte sudest della città. Le forze di difesa israeliane stanno provando a spostarsi più a ovest e hanno raggiunto il quartiere occidentale densamente popolato di Yibna, dove vivono migliaia di sfollati in condizioni precarie.

La leader della risposta alle emergenze del Consiglio norvegese per i rifugiati a Gaza, Suze van Meegen, ha affermato che molti civili sono ancora bloccati nella zona di guerra di Rafah.

"La città di Rafah è ora composta da tre mondi completamente diversi: l'est è una zona di guerra archetipica, il centro è una città fantasma e l'ovest è una massa congestionata di persone che vivono in condizioni deplorevoli", ha affermato in una nota. Per mesi Rafah è stata l’ultimo rifugio per 1,5 milioni di palestinesi fuggiti da tutte le zone della Striscia di Gaza, certi che lì sarebbero stati al sicuro, su indicazione delle forze di difesa israeliane.

La Corte internazionale di giustizia si pronuncerà oggi, venerdì, sulla richiesta del Sudafrica di ordinare a Israele, accusato di genocidio, di fermare l'offensiva a Rafah e di ritirarsi da Gaza. I legali del Sudafrica hanno chiesto alla Corte la settimana scorsa di imporre misure di emergenza e hanno affermato che gli attacchi israeliani a Gaza "devono essere fermati" per garantire la sopravvivenza dei palestinesi.