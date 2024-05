Di Euronews

Binibeca Vell, la cittadina più famosa e fotografata dell'isola di Minorca, nell'arcipelago spagnolo delle Baleari, ha deciso di limitare gli orari di accesso sulle sue strade per i turisti. Si rischia la chiusura completa

Binibeca Vell è una località e frazione spagnola appartenente al comune di San Luis, nella parte sud orientale di Minorca (comunità autonoma delle Isole Baleari). Ha una popolazione registrata, secondo i dati Ine del 2020, di 227 abitanti.

I proprietari delle case, la maggior parte delle quali sono seconde case, hanno deciso di porre fine al sovraffollamento da parte dei cosiddetti “Miconos minorchini”.

Nel 2023, 800mila turisti, soprattutto nei mesi estivi, hanno percorso le strette strade bianche di Binibeca Vell, dove non c'è quasi nessun abitante in inverno e durante l'estate conta circa 500 persone.

I proprietari delle abitazioni e i residenti locali hannolimitato gli orari di visita da maggio. Pur sottolineando che la maggior parte dei turisti ha un senso civico, stanno cercando di recuperare un po' di pace e tranquillità e lamentano episodi spiacevoli in cui i visitatori “entrano nelle case, si siedono sulle sedie, prendono oggetti, si arrampicano sui muri o fanno feste all'aperto per bere”.

Limitare le ore di turismo o vietarlo completamente

È stato fissato un limite di tempo per le visite dalle 11.00 alle 20.00. Anche gli autobus per il villaggio sono stati dimezzati. Questa misura non è stata ben vista da negozi e ristoranti che, pur comprendendo la decisione, temono di subire perdite economiche.

Tra i visitatori e i turisti prevale la comprensione per la decisione, ma anche la sensazione di avere meno opzioni per visitare uno di quei luoghi che appaiono splendidi nelle loro foto di Instagram.

Nell'agosto 2024, i proprietari del villaggio decideranno se limitare l'accesso è stato sufficiente o se vietare tutte le visite al villaggio.

La misura ricorda quelle adottate in altre città europee **come Venezia, dove è già stata imposta una tassa per visitare il centro.**In Spagna, altre isole hanno inasprito la loro legislazione, come Ibiza o Maiorca, e nelle isole Canarie si sono verificate grandi proteste contro il modello turistico.