Studenti si riuniscono per una protesta pro-palestinese all'Università di Amsterdam, Paesi Bassi (7 maggio 2024) - Diritti d'autore Aleksandar Furtula/AP

Studenti si riuniscono per una protesta pro-palestinese all'Università di Amsterdam, Paesi Bassi (7 maggio 2024) - Diritti d'autore Aleksandar Furtula/AP

Le proteste studentesche infiammatesi negli Stati Uniti e poi in Europa, la settimana scorsa, sono tornate in varie università nei Paesi Bassi e in Belgio. La situazione più delicata ad Amsterdam