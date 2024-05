Di Euronews

Le elezioni europee di giugno si avvicinano ed Euronews ha chiesto ai cittadini dell'Ue quali proposte per l'Unione porterebbero avanti se fossero eletti deputati dell'Europarlamento. Oggi parliamo di migrazioni e operazioni di soccorso in mare

PUBBLICITÀ

Cosa ne pensano gli europei delle politiche internazionali per le migrazioni e delle procedure per il soccorso in mare? In vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno in Italia, Euronews ha chiesto ai cittadini dei 27 Stati membri quali politiche porterebbero avanti se fossero eletti eurodeputati.

Puntate precedenti

transizione energetica e trasporti: guarda qui il video

Donne e parità di genere: guarda qui il video

Crisi internazionali e difesa comune: guarda qui il video

Sfruttamento delle risorse e democrazia: guarda qui il video

Battaglie sociali e sfide democratiche: guarda qui il video

Democrazia diretta: guarda qui il video

Lavoro e aziende: guarda qui il video

Long Covid e pandemia: guarda qui il video

Agricoltura: guarda qui il video

Istruzione: guarda qui il video

Crisi migranti: guarda qui il video

Sovranità energetica e Carbon tax: guarda qui il video