La Russia ha lanciato sull'Ucraina decine di droni e missili, in gran parte intercettati. Sette regioni sono state colpite, con danni a diverse infrastrutture energetiche e abitazioni. Cinque feriti a Kharkiv tra cui tre bambini, uno in condizioni gravi. Danneggiata la rete ferroviaria a Kherson

Le forze russe hanno lanciato 55 missili da crociera e 21 droni Shahed contro la rete elettrica ucraina nelle prime ore di mercoledì, prendendo di mira un'ampia area. Le difese aeree hanno abbattuto 39 dei missili e 20 dei droni, ha dichiarato il comandante delle forze aeree ucraine Mykola Oleshchuk.

I bombardamenti hanno colpito vari obiettivi in sette regioni ucraine, tra cui l'area di Kiev e aree nel sud e nell'ovest dell'Ucraina, danneggiando diverse case e la rete ferroviaria del Paese, hanno dichiarato le autorità.

Cinque feriti a Kharkiv, un bambino in condizioni critiche

L'operatore della rete elettrica nazionale Ukrenergo ha dichiarato che le strutture sono state colpite nelle regioni di Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kirovohrad, Poltava e Ivano-Frankivsk. Secondo Maksym Kozytskyi, il governatore della regione di Leopoli, situata nell'estremo ovest del Paese e lontana dalle linee del fronte, sono stati colpiti due impianti energetici. Dtek, il più grande fornitore privato di energia dell'Ucraina, ha dichiarato che l'attacco ha "seriamente danneggiato" le attrezzature di tre delle sue centrali termiche.

Le forze russe hanno anche danneggiato l'edificio della stazione ferroviaria e i binari del treno a Kherson, ha dichiarato l'operatore ferroviario nazionale Ukrzaliznytsia.

Sempre mercoledì, cinque persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite in un attacco che ha colpito una struttura educativa nel nordest di Kharkiv, ha dichiarato il governatore regionale Oleh Syniehubov sui social media. Il sindaco della città Ihor Terekhov ha dichiarato che uno dei bambini è in condizioni critiche.

Negli ultimi mesi la Russia ha ripetutamente colpito le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Tagliando la corrente, le forze del Cremlino mirano a privare l'industria manifatturiera ucraina delle sue forniture energetiche, soprattutto gli impianti militari, e a schiacciare il morale della popolazione.

Metà delle infrastrutture elettriche danneggiate, l'attacco nel giorno della vittoria sul nazismo

Gli attacchi russi hanno danneggiato quasi la metà delle infrastrutture elettriche ucraine dall'inizio dell'invasione su larga scala nel febbraio 2022, secondo i funzionari. I danni sono stimati in 12,5 miliardi di dollari, di cui 1 miliardo inflitto nelle ultime due settimane, secondo il presidente della commissione per l'energia e i servizi abitativi del Parlamento ucraino, Andrii Herus.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha sottolineato come gli attacchi di mercoledì si siano verificati nel giorno in cui l'Ucraina celebra la fine dei combattimenti europei nella Seconda Guerra Mondiale, equiparando l'attuale lotta dell'Ucraina allo storico conflitto. L'anno scorso l'Ucraina ha cambiato la data del Giorno della memoria e della vittoria sul nazismo per evitare che coincidesse con le commemorazioni del Giorno della vittoria russo, il 9 maggio.

Sulla piattaforma social X il presidente ha affermato che "solo un mondo libero e unito" può fermare il presidente russo Vladimir Putin.

Il presidente russo Vladimir Putin ha inquadrato gli attacchi di mercoledì come una rappresaglia per gli attacchi a lungo raggio dell'Ucraina contro le raffinerie di petrolio russe, avvenuti nei mesi scorsi. Mercoledì, un nuovo attacco ucraino ha colpito un terminal petrolifero, ferendo cinque lavoratori e innescando un incendio, hanno dichiarato le autorità nominate dalla Russia nella regione parzialmente occupata di Luhansk.

I bombardamenti russi, pur frequenti, sono diventati meno regolari nelle ultime settimane e i funzionari ucraini sospettano che Mosca stia accumulando risorse in vista di una grande offensiva sul campo di battaglia che potrebbe arrivare entro poche settimane.