In terapia intensiva, la cantante Madonna rinvia il tour

Di Euronews

La salute di Madonna migliora dopo il ricovero per una grave infezione batterica, ma la tournée viene rimandata

La cantante Madonna è stata ricoverata in terapia intensiva per una grave infezione batterica, che l'ha costretta a rimandare la sua tournée.

Madonna si sta rimettendo ma il tour - che doveva iniziare a metà luglio in Canada - è stata rinviato.

"La sua salute migliora, ma lei rimane in terapia", ha scritto sui social media il suo agente, che non ha però chiarito se l'artista sia ancora in ospedale o sia già stata dimessa.

I biglietti per i trentacinque concerti previsti in Nord America erano già andati esauriti dal gennaio scorso. Il tour sarebbe poi proseguito in Europa con concerti a Londra, Parigi, Berlino e Amsterdam.

Madonna è un'icona del panorama musicale mondiale con sette Grammy awards, 14 album in studio e una serie di concerti che hanno sempre sposato musica e spettacolo.