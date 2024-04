Di euronews

La salute di Carlo III stan migliorando e la settimana prossima visiterà un centro per la cura del Cancro insieme alla regina Camilla. Nessuna novità sulle condizioni della principessa Kate Middleton

Re Carlo fa "progressi" nella lotta al cancro alla prostata e riprenderà impegni pubblici martedì prossimo. Il portavoce di Buckingham palace ha sottolineato che il programma di cure del re continuerà, "ma i medici sono sufficientemente soddisfatti dei progressi compiuti finora che il re è ora in grado di riprendere una serie di compiti rivolti al pubblico".

Il portavoce ha aggiunto che è troppo presto per dire per quanto tempo durerà il trattamento del sovrano, ma il suo team medico "è molto incoraggiato dai progressi compiuti finora e rimane positivo riguardo alla continua guarigione del re".

L'annuncio smentisce le voci circolate su giornali britannici e statunitensi nei giorni scorsi, secondo cui le condizioni di salute del re avevano subito un pericoloso peggioramento.

Gli impegni pubblici del Re: Carlo III rivìceverà l'imperatore del Giappone

Il primo impegno di Carlo III sarà il 30 aprile, quando visiterà un centro per la cura del cancro accompagnato dalla Regina Camilla, anche se non si tratta di un centro direttamente coinvolto nelle sue cure mediche. A giugno invece il sovrano inglese ospiterà una visita di Stato dell'imperatore e dell'imperatrice del Giappone.

"Sua Maestà il Re tornerà presto ai compiti pubblici dopo un periodo di cure e recupero in seguito alla sua recente diagnosi di cancro. Per contribuire a celebrare questo traguardo, martedì prossimo il re e la regina effettueranno una visita congiunta a un centro per la cura del cancro, dove incontreranno medici specialisti e pazienti. Questa visita sarà la prima di una serie di impegni esterni che Sua Maestà intraprenderà nelle prossime settimane", ha dichiarato Buckingham Palace.

Nessuna novità sulle condizioni di salute della principessa Kate

Nessun aggiornamento invece sulle condizioni di salute della principessa del Galles. In un video trasmesso dalla Bbc, Kate Middleton aveva annunciato di avere il cancro, spiegando di aver ricevuto la diagnosi solo dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico all'addome per rimuovere una massa che in un primo momento era parsa benigna.

Oltre a comunicare ai sudditi che si sarebbe assentata dai suoi doveri pubblici per curarsi, il video era anche stato l'occasione per mettere a tacere le teorie del complotto che circolavano circa l'assenza della principessa dalla scena pubblica. Middleton aveva spiegato che il tempo trascorso tra la diagnosi e l'annuncio era stato necessario per spiegare e far comprendere ai figli la notizia della malattia nei tempi e nei modi giusti.