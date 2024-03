Di Euronews

Il monarca è apparso in pubblico per la funziona pasquale nel castello di Windsor. Lo scorso mese l'annuncio della diagnosi del cancro. Assenti alla cerimonia i principi William e Kate

Re Carlo III si è unito alla regina e ad altri membri della famiglia reale per la funzione pasquale al Castello di Windsor domenica. Si tratta della sua apparizione pubblica più significativa da quando gli è stato diagnosticato il cancro il mese scorso.

Il monarca ha salutato con un cenno mentre entrava nella Cappella di San Giorgio, la funzione dovrebbe durare circa un'ora.

L'apparizione del sovrano settantacinquenne è vista come un tentativo di rassicurare il pubblico dopo che Carlo si è ritirato dagli impegni pubblici in seguito all'annuncio di Buckingham Palace, all'inizio di febbraio, di essere in cura per un tipo di cancro non specificato. Sebbene abbia lavorato dietro le mura del palazzo, la sua comparsa in pubblico per un appuntamento reale come la funzione di Pasqua è vista come un segnale positivo.

Funzione ridotta per le condizioni di salute di Carlo

La funzione sarà più piccola del solito, poiché anche lui è in cura per il cancro e ha sospeso i suoi impegni pubblici. La principessa Kate, suo marito il principe William, e i loro figli non parteciperanno alla funzione.

L'annuncio di Kate di essere anch'essa malata di cancro è stato dato il 22 marzo, dopo settimane di speculazioni sulla sua salute e sulle sue condizioni di salute in seguito a un importante intervento chirurgico all'addome effettuato a febbraio.