Il tumore di re Carlo III: la storia clinica del monarca britannico

L'annuncio della diagnosi di un cancro ha sconvolto molti nel Regno Unito. Ecco la storia clinica di Carlo III

L'annuncio di lunedì che a Re Carlo III è stato diagnosticato un cancro è stato uno shock per molti in Gran Bretagna, soprattutto perché il monarca settantacinquenne ha generalmente goduto di buona salute nel corso degli anni. I funzionari di Palazzo non hanno specificato quale tipo di cancro abbia il sovrano, né quanto gravi siano le sue condizioni. Hanno solo spiegato che è stato scoperto durante il recente trattamento ospedaliero del re per un ingrossamento della prostata, ma che non si tratta della zona interessata dall'insorgenza tumorale.

Carlo ha iniziato un programma di trattamenti e rimanderà i suoi impegni in pubblico, hanno dichiarato i funzionari.

Ecco una panoramica della storia sanitaria di Carlo, dal Covid-19 a una serie di ferite subite giocando a polo e cacciando nel corso dei decenni.

Il trattamento della prostata

Carlo è stato dimesso da un ospedale privato di Londra una settimana fa dopo essersi sottoposto a un trattamento per un ingrossamento della prostata. I funzionari hanno dichiarato che la formazione era benigna, anche se il monaca ha cancellato gli impegni ed è stato invitato a riposare prima dell'intervento.

L'ingrossamento della prostata è comune negli uomini di età superiore ai 50 anni. La condizione influisce sul modo di urinare e di solito non costituisce una grave minaccia per la salute. Non è un cancro, né comporta un aumento del rischio di sviluppare tumori.

I funzionari di Palazzo hanno dichiarato che il re ha reso pubblici i dettagli della sua condizione per incoraggiare altri uomini a farsi controllare la prostata, in linea con i protocolli suggeriti dalle autorità.

Covid-19, i due contagi

Carlo è stato contagiato due volte dal coronavirus e ha sviluppato la malattia Covid-19, ma i funzionari hanno dichiarato che in entrambe le occasioni ha sofferto solo di sintomi lievi. La prima volta è stata nel marzo 2020: all'epoca il sovrano si era isolato a casa in Scozia. Erano i primi giorni della pandemia nel Regno Unito e i vaccini non erano ancora disponibili.

Rimase in buona salute, anche se per un certo periodo perse il gusto e l'olfatto. Carlo parlò in seguito dell'esperienza "strana, frustrante e spesso angosciante" di essere lontano da amici e familiari durante l'isolamento. Il re ha quindi contratto il coronavirus una seconda volta nel febbraio 2022. All'epoca era stato vaccinato tre volte.

Le ferite sportive

Il sovrano inglese è stato un appassionato giocatore di polo, che non pratica più dal 2005, e ha subito una serie di lesioni nel corso degli anni di sport e di esercizio fisico. Nel 1980, durante una partita a Windsor, venne lanciato e scalciato dal suo cavallo: furono necessari sei punti di sutura sulla guancia.

Negli anni Novanta, poi, ha subito diverse operazioni dopo essersi rotto il braccio destro in una caduta durante una partita e essersi ferito al ginocchio sinistro in un'altra. Nel 2001 ha perso i sensi ed è stato portato in ospedale in ambulanza quando il suo cavallo lo ha disarcionato durante un match al quale avevano partecipato i figli, i principi William e Harry.

Carlo ha anche riportato varie ferite a causa di incidenti a caccia. Nel 1998 si ruppe una costola cadendo da cavallo e nel 2001 si fratturò un osso della spalla dopo un'altra caduta.

Dita gonfie

Da tempo si specula sulle "dita a salsicciotto", gonfie, di Carlo, e alcuni suggeriscono che possano essere dovute all'accumulo di liquidi, a una forma di artrite o ad altre patologie. Ciò non è mai stato confermato, ma in più di un'occasione Carlo stesso vi ha fatto riferimento scherzosamente.

In un documentario della BBC sull'incoronazione di Carlo, si è visto il re rassicurare il figlio William, quando questi faticava ad allacciare uno degli abiti da cerimonia. Ha detto scherzosamente a William di non preoccuparsi, perché "non hai le dita a salsicciotto come le mie".

Trattamenti di minore importanza

Nel corso degli anni Carlo ha subito altri trattamenti medici di minore importanza. Nel 2008 gli è stata rimossa un'escrescenza non cancerosa sul naso con un intervento di routine. Nel 2003 si è sottoposto a un'operazione di ernia in un ospedale privato e, quando è stato dimesso il giorno dopo, ha scherzato con i giornalisti in attesa.

Carlo, che ha un problema alla base della colonna vertebrale, ha spesso parlato anche del suo mal di schiena. È noto come durante le visite reali viaggi con un cuscino, che viene solitamente posto sulla sua sedia anche durante i banchetti di Stato a Buckingham Palace. Nel suo libro di memorie "Spare", il principe Harry ha parlato degli esercizi che Carlo faceva a casa per tenere sotto controllo il suo "costante" dolore al collo e alla schiena.