Di Euronews and AP

Catherine, la Principessa del Galles, ha scioccato il mondo quando ha rivelato di essere in cura per un cancro. Ecco cosa sappiamo sul suo stato di salute

Kate, la Principessa del Galles, ha rivelato di avere un cancro e di essere sottoposta a chemioterapia in un video di annuncio venerdì.

Tuttavia, nell'annuncio, non ha detto di che tipo di cancro si tratta né ha rivelato i dettagli del suo trattamento.

Che cosa sappiamo della salute della principessa da ciò che è stato detto nel video e che cosa credono gli esperti medici che stia accadendo con il suo trattamento?

Che tipo di intervento chirurgico ha subito Kate?

Kate ha subito un intervento chirurgico all'addome il 16 gennaio. La notizia è stata resa nota solo il giorno successivo, quando Kensington Palace ha rivelato che si stava riprendendo da un'operazione programmata.

In quell'occasione, i funzionari hanno dichiarato che la sua condizione non era cancerosa, ma non hanno specificato il tipo di intervento, dicendo solo che era riuscito.

Quando è stato scoperto il cancro di Kate?

Durante l'annuncio video di venerdì, Kate ha detto che "dopo l'operazione i test hanno rilevato la presenza di un cancro" e che era nelle prime fasi del trattamento.

Non ha detto che tipo di cancro è stato trovato, né ha fornito dettagli sulla chemioterapia.

La dichiarazione di Kensington Palace dice che Kate ha scoperto il cancro dopo aver effettuato gli esami post-operatori.

È insolito scoprire un cancro dopo un intervento chirurgico?

Sebbene sia raro scoprire un cancro dopo un intervento chirurgico per un problema di salute non canceroso, ciò accade in circa il 4% di tali interventi, ha dichiarato il dottor Yuman Fong, chirurgo del City of Hope Cancer Center nella California meridionale, negli Stati Uniti.

"Il 4% rappresenta le persone che si recano in sala operatoria per una malattia ritenuta benigna", come ad esempio un intervento di rimozione della cistifellea o di una cisti ovarica, ha dichiarato Fong.

È comune trovare un cancro in una persona giovane come Kate?

Sì, il cancro è raro nei giovani adulti. Ma nei Paesi sviluppati i tassi di alcuni tumori sono in aumento tra i giovani adulti. Kate ha 42 anni.

"Detestiamo quando i giovani si ammalano di cancro, ma allo stesso tempo sono quelli che si riprendono meglio", ha detto Fong.

Che tipo di trattamento sta seguendo Kate?

Il comunicato di Palazzo ha precisato che non saranno forniti dettagli sul cancro o sul trattamento, a parte il fatto che è iniziato alla fine di febbraio.

"Non condivideremo altre informazioni mediche private. La Principessa ha diritto alla privacy medica come tutti noi", si legge nel comunicato.

Dopo un intervento chirurgico riuscito, spesso si ricorre alla chemioterapia per uccidere eventuali cellule tumorali vaganti e per evitare che il cancro ritorni.

I trattamenti si sono evoluti e quando si usa la chemioterapia oggi, a volte è per periodi più brevi o a dosi più basse rispetto a un tempo.

Quali sono gli effetti collaterali della chemioterapia?

Stanchezza, nausea, formicolio alle mani e ai piedi e talvolta perdita di capelli sono gli effetti collaterali della chemioterapia, afferma la dottoressa Monica Avila del Moffitt Cancer Center di Tampa, Florida, Stati Uniti.

Ma esistono farmaci per migliorare questi effetti collaterali. Avila ha aggiunto che le capsule fredde che raffreddano il cuoio capelluto possono prevenire la caduta dei capelli.

"Un paziente può impiegare da poche settimane a un mese o due per riprendersi da questi effetti", ha detto Avila. L'intorpidimento e il formicolio possono richiedere più tempo per scomparire".

Quanto durerà il trattamento?

La dichiarazione di Palazzo ha detto che la decisione spetterà ai suoi medici.

"La principessa sta ora seguendo un percorso di recupero", si legge nel comunicato.