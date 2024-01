Di Euronews

La famiglia reale inglese ha annunciato a pochi minuti di distanza il ricovero in ospedale della principessa del Galles Kate Middleton e di Re Carlo III per diversi problemi di salute

La principessa del Galles è in ospedale dopo aver subito un intervento chirurgico all'addome e rimarrà nella clinica privata di Londra dove è ricoverata per almeno due settimane, secondo quanto ha dichiarato mercoledì Kensington Palace. La futura regina Kate Middleton, 42 anni è stata ricoverata martedì a Londra.

Pochi istanti dopo la notizia del ricovero della moglie dell'erede al trono, il principe William, Buckingham Palace ha rivelato che la prossima settimana anche il re Carlo III sarà sottoposto a una "procedura correttiva" per un ingrossamento della prostata. Il palazzo ha dichiarato che le condizioni del re sono benigne.

Anche se è insolito che i membri della famiglia realebritannica offrano molti dettagli sulla loro salute, la pubblicità della rivelazione di Carlo incoraggerà sicuramente altri uomini che potrebbero avere dei sintomi a farsi controllare, in linea con i consigli della sanità pubblica.

Condizioni di salute stabili

Il Palazzo non ha fornito ulteriori dettagli sul ricovero della Principessa del Galles, ma ha confermato che le sue condizioni non sarebbero gravi. Sebbene in generale goda di buona salute, Kate è stata precedentemente ricoverata in ospedale durante la gravidanza dopo aver sofferto di forti nausee mattutine.

I problemi medici arrivano dopo alcuni anni turbolenti per la famiglia reale, con il giubileo di platino nel 2022, la morte della regina Elisabetta II pochi mesi dopo e l'incoronazione di Carlo nel 2023.

La principessa dovrebbe tornare alle sue mansioni pubbliche dopo tra dopo pasqua.

"La Principessa del Galles apprezza l'interesse che questa dichiarazione susciterà", ha dichiarato Kensington Palace. "Spera che il pubblico comprenda il suo desiderio di mantenere il più possibile la normalità per i suoi figli e il suo desiderio che le sue informazioni mediche personali rimangano private".

I membri più popolari della famiglia reale

Kate Middleton è figlia di un'assistente di volo e di una hostess. Nata a Reading, in Inghilterra, il 9 gennaio 1982, Catherine Elizabeth Middleton è cresciuta con una sorella minore, Pippa, e un fratello minore, James.

Ha incontrato per la prima volta il principe William, figlio maggiore della defunta principessa Diana e di re Carlo, all'Università di St. Andrews in Scozia.

Dopo la burrascosa partenza del principe Harry e di Meghan per la California nel 2020, il principe e la principessa di Galles hanno consolidato la loro posizione di membri più popolari della famiglia reale.

Kate, in particolare, è rimasta una reale affidabile agli occhi del pubblico: la sorridente madre di tre figli che può confortare i genitori in lutto in un ospizio per bambini o stupire la nazione suonando il pianoforte durante un concerto di Natale trasmesso in televisione.