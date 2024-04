Di Euronews

Il presidente Zelensky fa sapere che la Germania fornirà nuovi sistemi Patriot a Kiev. L'Ucraina è in grave difficoltà dopo i continui attacchi russi alle sue centrali elettriche. Allarme da parte dell'Unicef per il crescente numero di minori uccisi nei bombardamenti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato sui social media il cancelliere tedesco Olaf Scholz dopo che i due leader hanno avuto una "telefonata importante e fruttuosa". Berlino, come ha confermato anche il ministero della Difesa tedesco, fornirà a Kiev un altro sistema di difesa aerea Patriot.

Zelensky chiede aiuti anche agli altri Paesi

"Grazie, Olaf, per la tua leadership. È un gesto autentico di sostegno in un momento critico", ha scritto il capo dello Stato ucraino in un messaggio su X. "Esorto tutti i Paesi partner a fare altrettanto", ha aggiunto Zelensky che ha poi ricordato della conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina in programma a Berlino e del vertice sulla pace previsto il prossimo giugno in Svizzera. Il ministero della Difesa tedesco ha spiegato che l'invio sarà immediato e ha fatto seguito a una "richiesta del governo ucraino" in coordinamento con gli alleati.

Kiev messa in difficoltà dagli attacchi di Mosca alle centrali elettriche

L'Ucraina sta attraversando un momento difficile a causa dei continui bombardamenti da parte della Russia. Le difese aeree dell'Ucraina sono state sopraffatte dagli attacchi contro le sue centrali elettriche, lo ha detto in un'intervista il consigliere del presidente Zelenskzy Mykhailo Podolyak. "Mosca sta adottando nuove tattiche per attaccare le centrali elettriche con 10 o 12 missili alla volta, aggirando i Patriot e altri scudi missilistici già in tensione", ha spiegato Podolyak, sostenendo che Kiev ha bisogno di altri sistemi di difesa aerea, "soprattutto contro i missili balistici anti-ultrasonici".

Unicef: aumentati i bambini morti in Ucraina

Preoccupa, intanto, il crescente numero di vittime nel Paese."L'Unicef è profondamente preoccupato per il forte aumento del numero di bambini vittime in Ucraina, dato che molte aree continuano ad essere colpite da attacchi intensivi, a 780 giorni dall'escalation della guerra", lo ha detto Munir Mammadzade, rappresentante dell'agenzia Onu in Ucraina. "A marzo sono stati uccisi o feriti almeno 57 bambini, il doppio rispetto a febbraio. A dieci giorni dall'inizio di aprile, almeno 23 bambini sono già stati uccisi o feriti in attacchi, ha aggiunto Mammadzade e ha poi detto che "dall'escalation della guerra nel 2022, 1.957 bambini sono stati uccisi o feriti".