Per il presidente Usa Joe Biden Kiev riceverà armi già questa settimana: secondo il politico di opposizione Vadym Ivchenko l'intero ammontare degli aiuti militari statunitensi all'Ucraina potrebbe slittare all'estate a causa delle sfide di logistica e burocrazia

Dopo l'approvazione da parte del Senato Usa di un pacchetto di aiuti da 95 miliardi di dollari per Ucraina, Israele e Taiwan, è attesa solo la firma del presidente Joe Biden per dare il via libera all'invio di aiuti militari a Kiev.

"Il Congresso ha approvato il mio provvedimento legislativo per rafforzare la nostra sicurezza nazionale e inviare un messaggio al mondo in merito alla potenza della leadership americana: sosteniamo risolutamente la democrazia e la libertà contro ogni tirannia e oppressione", ha detto Biden.

Gli aiuti militari statunitensi all'Ucraina

L’Ucraina riceverà 61 miliardi di dollari in aiuti militari, che dovrebbero interamente arrivare entro l'estate e che consentiranno di rallentare l’avanzata dell’esercito russo.

Se per Joe Biden Kiev riceverà armi già questa settimana, secondo il politico di opposizione Vadym Ivchenko l'intero ammontare degli aiuti militari statunitensi all'Ucraina potrebbe slittare di alcuni mesi a causa delle sfide logistiche e burocratiche.

Ivchenko ha affermato che l’obiettivo per le forze ucraine ora è quello di “mantenere la linea” fino all’arrivo della maggior parte delle nuove forniture. Per poi concentrarsi sul tentativo di riconquistare territori persi recentemente nella regione orientale del Donetsk.