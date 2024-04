Di Euronews

Fonti statunitensi hanno fatto sapere che Israele ha attaccato l'Iran. Non sarebbero state colpiti siti nucleari e civili. Le autorità israeliane non hanno ancora confermato l'attacco

L'Iran ha attivato il suo sistema di difesa aerea nelle prime ore del mattino di venerdì. Registrate esplosioni nei pressi di un'importante base aerea vicino a Esfahan, provincia centrale del Paese con importanti impianti nucleari.

Non è ancora chiaro se si tratti di un attacco israeliano dopo l'assalto senza precedenti di Teheran dello scorso fine settimana. Due funzionari statunitensi hanno fatto sapere che Israele ha lanciato l'attacco, ma tra gli obiettivi non c'erano siti nucleari e civili. Le autorità israeliane non hanno ancora confermato l'attacco.

Un funzionario del governo iraniano e successivamente l'emittente televisiva statale iraniana hanno suggerito che i siti potrebbero essere stati presi di mira da droni.

L'agenzia di stampa iraniana Irna ha fatto sapere che le difese aeree hanno sparato nei pressi di un'importante base aerea a Isfahan, che da tempo ospita la flotta iraniana di F-14 Tomcat di fabbricazione americana, acquistati prima della Rivoluzione islamica del 1979.

Anche le agenzie di stampa semiufficiali Fars e Tasnim hanno riferito di esplosioni, senza indicarne la causa. La televisione di Stato ha riconosciuto un "forte rumore" nella zona.

Sempre secondo l'agenzia Irnam che riporta le parole del secondo generale di brigata Siavosh Mihandous, a Esfahan non sono stati registrati danni o incidenti. La forte esplosione sarebbe stata provocata dall'intervento delle difese aeree contro un oggetto non identificato.

Riaprono gli aeroporti in Iran

La Compagnia degli aeroporti e della navigazione aerea dell'Iran ha annunciato poi che tutti i voli da Teheran sono tornati alla normalità. Alcuni voli degli aeroporti Imam Khomeini e Mehrabad, ha scritto l'agenzia Irna, erano stati ritardati o sospesi venerdì mattina, in seguito all'attivazione della difesa aerea del Paese per respingere "alcuni piccoli velivoli".

Il volo Roma-Teheran, dirottato verso Ankara dopo la chiusura dello spazio aereo, ripartirà nuovamente verso l'aeroporto Imam.

Tajani: "Nessuna criticità per gli italiani in Iran"

Il ministro degli Esteri italino Antonio Tajani rassicura sulla situazione dei connazionali nel Paese. "Ho appena parlato con la nostra Ambasciatrice in Iran e sto seguendo sviluppi situazione a seguito esplosioni notturne a Isfahan. Ne parleremo con i Ministri degli Esteri nella sessione del G7 di Capri di stamani. Al momento nessuna criticità per gli italiani che vivono in Iran", ha scritto il ministro sui social media.

"Nessun danno agli impianti nucleari"

L’Agenzia internazionale per l'energia atomia (Aiea) ha fatto sapere non sono stati registrati danni ai siti nucleari dell’Iran. "Il direttore generale Rafael Mariano Grossi continua a chiedere a tutti un'estrema moderazione e ribadisce che gli impianti nucleari non dovrebbero mai essere un obiettivo nei conflitti militari", ha scritto l'agenzia, spiegando che sta monitorando la situazione molto da vicino.

Attacco missilistico in Siria

Nella notte tra giovedì e venerdì Israele avrebbe sferratto un attacco anche contro la Siria. "Missili hanno preso di mira le postazioni di difesa aerea nella regione meridionale della Siria", hanno fatto sapere fonti militari citate dai media statali siriani.