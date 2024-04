Dopo l'ultimo attacco a Chernihiv, Zelensky ha rilanciato la sua richiesta ai partner occidentali per maggiori sistemi di difesa aerea. Kiev teme una grande offensiva russa dal mese prossimo

Soli 150 chilometri dalla capitale Kiev e a Chernihiv è arrivato l'inferno.

Tre missili russi si sono abbattuti mercoledì su un'area del centro della città di 250.000 abitanti, colpendo un edificio di otto piani e uccidendo almeno 17 persone. 61 le persone rimaste ferite, tra cui tre bambini.

I soccorritori hanno lavorato tra edifici parzialmente demoliti e alti cumuli di macerie. Chernihiv si trova a circa 150 chilometri a nord della capitale, Kiev, vicino al confine con la Russia e la Bielorussia, e ha una popolazione di circa 250.000 persone.

Zelensky: "Aiutateci con sistemi di difesa aerea"

"Tutto questo può e deve essere fermato dalla difesa aerea - ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rivolgendosi ai partner occidentali - mi riferisco a sistemi specifici come Patriot, Iris-T, Samp-T, Nasams. Sono necessari in Ucraina in questo momento, per impedire a Putin di portare avanti i suoi metodi terroristici. Questa - ha aggiunto Zelensky - è anche la vostra esigenza di sicurezza".

Zelensky ha anche dichiarato di avere parlato con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, per chiedere una nuova convocazione del Consiglio Ucraina-Nato, che si riunirà il 19 aprile.

Lo stallo negli aiuti occidentali espone l'Ucraina ai blitz russi

La mancanza di ulteriore sostegno militare da parte degli alleati lascia l'Ucraina sempre più alla mercé delle forze maggiori del Cremlino. Nel corso dei mesi invernali, la Russia non ha compiuto avanzamenti significativi lungo la linea del fronte di 1.000 chilometri, concentrandosi invece su una guerra di logoramento. La carenza di munizioni e di pezzi di artiglieria, di truppe e veicoli blindati in Ucraina ha permesso però ai russi di avanzare gradualmente, secondo gli analisti militari.

Uno dei punti dolenti è il blocco a Washington dell'approvazione di un pacchetto di aiuti che include circa 60 miliardi di dollari per l'Ucraina. Il presidente della Camera Mike Johnson ha dichiarato domenica che cercherà di far avanzare il provvedimento in settimana.

Secondo l'Institute for the Study of War, think tank con sede a Washington, l'Ucraina ha un bisogno urgente di supporto: "I russi stanno abbandonando la guerra di posizione e stanno iniziando a ripristinare la manovra sul campo di battaglia a causa dei ritardi nella fornitura di assistenza militare statunitense all'Ucraina" ha spiegato l'Isw, aggiungendo che "solo gli Stati Uniti possono fornire assistenza rapida e su larga scala".

L'Unione europea per l'Ucraina

L'Ucraina ha ricevuto una buona notizia mercoledì dal premier ceco Petr Fiala: il suo Paese ha assicurato 500.000 proiettili per l'Ucraina da Paesi al di fuori dell'Unione europea. La consegna dei primi proiettili è prevista per giugno.

L'Ue aveva promesso un anno fa di inviare all'Ucraina 1 milione di proiettili d'artiglieria, ma il blocco non è per adesso in grado di produrne in una tale quantità.

Al G7 di Capri il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha rilanciato l'appello di Zelensky per aiuti urgenti soprattutto per quanto riguarda la difesa aerea:"Abbiamo bisogno di almeno altre sette batterie Patriot per proteggere le nostre città e i nostri centri economici dalla distruzione - ha dichiarato Kuleba al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung in un'intervista pubblicata mercoledì - Perché è così difficile trovare sette batterie Patriot?".

I droni ucraini dietro le linee russe

Le forze ucraine stanno scavando trincee e realizzando fortificazioni in previsione di una grande offensiva russa che, secondo i funzionari di Kiev, potrebbe arrivare già il mese prossimo.

L'Ucraina sta usando droni e missili a lungo raggio dietro le linee russe per interrompere la macchina da guerra di Mosca. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che un drone ucraino è stato abbattuto sopra la regione del Tatarstan, in territorio russo, a circa 1.200 chilometri a est dell'Ucraina. Gli sviluppatori ucraini di droni hanno ampliato il loro raggio d'azione.

Un altro drone ucraino è stato abbattuto sopra la regione di Mordovia, a circa 350 chilometri a est di Mosca e a 700 chilometri dal confine ucraino, ha dichiarato il ministero. Circa un'ora prima dell'attacco in Mordovia, l'autorità russa per l'aviazione civile ha interrotto i voli negli aeroporti di due delle più grandi città del Paese, Nizhny Novgorod e Kazan, in Tatarstan, a causa di problemi di sicurezza.

Inoltre, secondo notizie non confermate, un missile ucraino avrebbe colpito un aeroporto nella Crimea occupata. Né i funzionari russi né quelli ucraini hanno confermato l'attacco, ma le autorità locali hanno temporaneamente chiuso una strada nei pressi dell'aeroporto.