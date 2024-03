Andriy Andriyenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Di Euronews

Kiev non ha a disposizione un numero sufficiente di sistemi di difesa aerea per coprire adeguatamente tutte le aree del Paese sotto attacco. In difficoltà anche con l'artiglieria: la potenza di fuoco russa supererebbe quella ucraina con un rapporto fino a dieci a uno