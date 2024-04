Il presidente polacco Andrzej Duda e il primo ministro Donald Tusk indignati dal commento dell'ambasciatore israeliano, che ha accusato i polacchi di antisemitismo. Chiesta un'indagine trasparente e il risarcimento della famiglia della vittima

PUBBLICITÀ

La morte di Damian Soból, l'operatore umanitario polacco tra i sette della ong World central kitchen uccisi lunedì da un attacco israeliano nella Striscia di Gaza, ha scatenato una nuova crisi diplomatica tra Polonia e Israele.

Israele ha definito l'accaduto un "errore" dovuto a un'errata identificazione, nonostante le immagini mostrino che il convoglio umanitario era chiaramente contrassegnato, il percorso era stato concordato con l'Idf e alcune fonti interne all'esercito hanno rivelato che sono stati lanciati ben tre missili a distanza ravvicinata, uno per ogni macchina su cui viaggiava il gruppo umanitario.

La morte di Soból ha sconvolto e indignato l'opinione pubblica polacca come i vertici politici .Il presidente Andrzej Duda e il primo ministro Donald Tusk hanno chiesto un'indagine trasparente e un risarcimento alla famiglia della vittima da parte di Israele.

Il commento infelice dell'ambasciatore israeliano in Polonia

Ad alimentare la tensione un commento dell'ambasciatore israeliano in Polonia, Yacov Livne, che martedì ha reagito a quelli che, a suo dire, sono tentativi dell'"estrema destra e della sinistra in Polonia" di accusare Israele di "omicidio intenzionale" per l'attacco.

Livne ha scritto sui social media che "gli antisemiti rimarranno sempre antisemiti e Israele rimarrà uno Stato ebraico democratico che lotta per il suo diritto di esistere. Anche per il bene di tutto il mondo occidentale".

Giovedì Duda ha condannato il commento definendolo "oltraggioso" e descrivendo l'ambasciatore come "il più grande problema per lo Stato di Israele nelle relazioni con la Polonia".

La reazione dei leader polacchi

Il presidente polacco ha insistito sul fatto che le autorità israeliane hanno parlato della tragedia "in modo molto sommesso" mentre, "purtroppo, il loro ambasciatore in Polonia non è in grado di mantenere tale delicatezza e sensibilità, il che è inaccettabile", ha dichiarato.

Il governo in carica, pur essendo in totale contrasto con Duda nella politica interna, ha espresso una posizione simile. Giovedì Tusk ha dichiarato che il commento aveva offeso i polacchi e che l'ambasciatore avrebbe dovuto scusarsi. Il viceministro degli Esteri ha riferito ai media polacchi che Livne è stato convocato per un incontro venerdì.

Già mercoledì Tusk aveva pubblicato sui social media un commento rivolto a Netanyahu e a Livne, affermando che "la stragrande maggioranza dei polacchi ha mostrato piena solidarietà con Israele dopo l'attacco di Hamas. Oggi state mettendo questa solidarietà a dura prova. Il tragico attacco ai volontari e la vostra reazione suscitano una comprensibile rabbia".