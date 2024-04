Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Persone ispezionano il luogo in cui sono stati uccisi i lavoratori della World Central Kitchen a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza, il 2 aprile 2024.

Arrivati in Egitto i corpi di sei dei sette operatori umanitari di World central kitchen, uccisi a Gaza da un attacco israeliano. Per il fondatore della Ong non si è trattato solo di un errore: "Il cibo non è un arma", ha commentato. Rabbia in Gran Bretagna per le tre vittime britanniche