L'esercito israeliano parla di "tragico incidente" e annuncia indagini approfondite. Le sette vittime erano di nazionalità australiana, polacca, britannica, palestinese e con doppia cittadinanza americana e canadese

Sette operatori umanitari della ong statunitense World central kitchen, che insieme alla spagnola Open arms sta operando nella Striscia di Gaza per portare i carichi di aiuti via mare da Cipro, sono morti in un raid israeliano su Deir al Balah, nel centro dell'enclave palestinese, lunedì.

Lo ha denunciato la stessa Wck in una nota, nel quale si dice "devastata nel confermare che sette membri del nostro team sono stati uccisi in un raid dell'Idf" e annuncia la sospensione delle operazioni nell'area. Anche le autorità di Gaza, gestite da Hamas, hanno addossato la responsabilità a Israele.

Gli operatori sarebbero stati colpiti da un missile israeliano mentre viaggiavano verso sud su un convoglio di tre macchine. L'amministratore delegato di Wck Erin Gore ha dichiarato che il gruppo è stato colpito "nonostante il coordinamento dei movimenti con l'Idf" mentre lasciava il magazzino di Deir al Balah, dove aveva scaricato più di 100 tonnellate di aiuti umanitari, parte dei 400 arrivati poche ore prima via nave da Cipro.

Le sette vittime erano di nazionalità australiana, polacca, britannica, e con doppia cittadinanza americana e canadese. Tra loro un autista e traduttore palestinese.

"Questo non è solo un attacco contro la Wck, è un attacco alle organizzazioni umanitarie che si presentano nelle situazioni più terribili, dove il cibo viene usato come arma di guerra. È imperdonabile", ha detto Gore.

L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver avviato "un'indagine approfondita" per chiarire cosa sia accaduto e ha parlato di "tragico incidente".

L'attacco è arrivato poche ore dopo che le truppe israeliane avevano concluso un raid di due settimane contro l'ospedale al Shifa di Gaza City, il più grande della Striscia, lasciando la struttura in gran parte sventrata e una scia di distruzione nei quartieri circostanti. I filmati hanno mostrato che gli edifici principali dell'enorme complesso ospedaliero sono stati ridotti a brandelli bruciati.

Lunedì sono morte altre decine di persone nei bombardamenti israeliani sulla Striscia. Un giornalista di Associated press ha dato conto di sei corpi, tra cui tre bambini, portati all'ospedale al Najjar dopo un attacco su Rafah.

Terzo giorno consecutivo di proteste in Israele

Lunedì migliaia di israeliani sono scesi in piazza per la terza notte consecutiva per chiedere a Benjamin Netanyahu di lasciare la carica di primo ministro israeliano. Diversi manifestanti, riuniti nella capitale e fuori dal Parlamento a Gerusalemme, hanno dichiarato all'Agence France presse che il premier deve essere costretto ad andarsene "per salvare Israele".

Durante il weekend le proteste di massa, che uniscono le famiglie degli ostaggi di Hamas al movimento di strada antigovernativo che già l'anno scorso ha organizzato enormi manifestazioni contro Netanyahu e la controversa riforma della giustizia, hanno paralizzato Gerusalemme e Tel Aviv.

Washington e Tel Aviv a colloquio per discutere dell'offensiva su Rafah

Lunedì alti funzionari statunitensi e israeliani hanno tenuto colloqui virtuali per discutere delle strategie alternative proposte da Washington al previsto assalto di terra israeliano sulla città più meridionale di Gaza, Rafah, dove si rifugiano più di 1,3 milioni di civili sfollati.

L'incontro è stato descritto da entrambe le parti come costruttivo e produttivo. "Condividiamo l'obiettivo di vedere Hamas sconfitto a Rafah", ha dichiarato il gruppo di lavoro, noto come gruppo consultivo strategico (Scg), in una dichiarazione congiunta rilasciata dalla Casa Bianca.

Gli Stati Uniti hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo a diverse linee d'azione a Rafah e la parte israeliana ha accettato di prendere in considerazione tali preoccupazioni e di tenere ulteriori discussioni tra gli esperti supervisionate dall'Scg.