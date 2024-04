Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Un soldato ucraino della 71esima Brigata Jaeger, vicino Avdiivka, nella regione di Donetsk - Diritti d'autore Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Secondo l'Istituto per lo studio della guerra la Russia sta accumulando armi e uomini nella regione di Donetsk, dove è probabile che Mosca lanci a breve una nuova offensiva, in primavera o in estate